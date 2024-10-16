Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

В Украине с наступлением холодов энергетики призывают не использовать мощные электроприборы в пиковые часы. В то же время в случае прохладной зимы нас может ожидать больше аварийных ситуаций в энергосистеме.

Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.

Ситуация со светом зимой

По его словам, зимой украинцев может ожидать больше аварийных ситуаций на теплосетях, чем в прошлые годы. Это будет происходить при условии, что будет холоднее.

Корольчук отметил, что прошлые несколько лет зима была теплой, поэтому создалось впечатление, что украинская энергетическая инфраструктура готова к любым вызовам.

Но в периоды сильных морозов существует высокий риск аварий на теплосетях из-за дополнительной нагрузки.

Напомним, сегодня утром в Херсонской и Николаевской областях была обесточена часть потребителей.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал худший из возможных сценариев отключений зимой.