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Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

16 октября 2024 г. 18:00

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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В Украине с наступлением холодов энергетики призывают не использовать мощные электроприборы в пиковые часы. В то же время в случае прохладной зимы нас может ожидать больше аварийных ситуаций в энергосистеме.

Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.

Ситуация со светом зимой

По его словам, зимой украинцев может ожидать больше аварийных ситуаций на теплосетях, чем в прошлые годы. Это будет происходить при условии, что будет холоднее.

Корольчук отметил, что прошлые несколько лет зима была теплой, поэтому создалось впечатление, что украинская энергетическая инфраструктура готова к любым вызовам.

Но в периоды сильных морозов существует высокий риск аварий на теплосетях из-за дополнительной нагрузки.

Напомним, сегодня утром в Херсонской и Николаевской областях была обесточена часть потребителей.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал худший из возможных сценариев отключений зимой.

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18:48 Зеленский заявил, что Украина воюет одновременно с тремя странами

18:42 В Сумской области саперы обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

18:36 В ОП сделали заявление по поводу будущего аэропорта в Ужгороде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:31 В Украине утвердили алгоритмы НАТО по оказанию медицинской помощи на поле боя

18:20 Различные данные в военном билете и "Резерв+" — что делать

18:11 В России расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

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11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом