Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

В Украине с наступлением холодов энергетики призывают не использовать мощные электроприборы в пиковые часы. В то же время в случае прохладной зимы нас может ожидать больше аварийных ситуаций в энергосистеме.
Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.
Ситуация со светом зимой
По его словам, зимой украинцев может ожидать больше аварийных ситуаций на теплосетях, чем в прошлые годы. Это будет происходить при условии, что будет холоднее.
Корольчук отметил, что прошлые несколько лет зима была теплой, поэтому создалось впечатление, что украинская энергетическая инфраструктура готова к любым вызовам.
Но в периоды сильных морозов существует высокий риск аварий на теплосетях из-за дополнительной нагрузки.
Напомним, сегодня утром в Херсонской и Николаевской областях была обесточена часть потребителей.
А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал худший из возможных сценариев отключений зимой.