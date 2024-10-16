Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Частина Херсонської та Миколаївської областей у середу, 16 жовтня, була знеструмлена з технічних причин. Наразі енергетики працюють над їхнім усуненням.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook.

Знеструмлення в Україні

"Через технічні проблеми на ранок знеструмлені споживачі у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами — Миколаєвом і Херсоном)", — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що енергетики планують заживити усіх споживачів протягом кількох годин.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Херсоні ще не відновили електропостачання. Він пояснив, що причиною є проблеми поза межами області.

Так, вночі місто зазнало інтенсивного обстрілу росіян: медичні заклади наразі працюють на альтернативних джерелах, забезпечуючи доступ до медичних послуг.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найгірший з можливих сценаріїв відключень взимку.

А нардеп Володимир Мороз заявив, що в Україні наразі залишилося 5% теплової генерації з 27%.