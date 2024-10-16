Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Частина Херсонської та Миколаївської областей у середу, 16 жовтня, була знеструмлена з технічних причин. Наразі енергетики працюють над їхнім усуненням.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook.
Знеструмлення в Україні
"Через технічні проблеми на ранок знеструмлені споживачі у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами — Миколаєвом і Херсоном)", — йдеться у повідомленні.
В компанії зазначили, що енергетики планують заживити усіх споживачів протягом кількох годин.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Херсоні ще не відновили електропостачання. Він пояснив, що причиною є проблеми поза межами області.
Так, вночі місто зазнало інтенсивного обстрілу росіян: медичні заклади наразі працюють на альтернативних джерелах, забезпечуючи доступ до медичних послуг.
Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найгірший з можливих сценаріїв відключень взимку.
А нардеп Володимир Мороз заявив, що в Україні наразі залишилося 5% теплової генерації з 27%.