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Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

16 жовтня 2024 р. 12:47

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

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12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

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Частина Херсонської та Миколаївської областей у середу, 16 жовтня, була знеструмлена з технічних причин. Наразі енергетики працюють над їхнім усуненням.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook.

Знеструмлення в Україні

"Через технічні проблеми на ранок знеструмлені споживачі у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами — Миколаєвом і Херсоном)", — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що енергетики планують заживити усіх споживачів протягом кількох годин.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Херсоні ще не відновили електропостачання. Він пояснив, що причиною є проблеми поза межами області.

Так, вночі місто зазнало інтенсивного обстрілу росіян: медичні заклади наразі працюють на альтернативних джерелах, забезпечуючи доступ до медичних послуг.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найгірший з можливих сценаріїв відключень взимку.

А нардеп Володимир Мороз заявив, що в Україні наразі залишилося 5% теплової генерації з 27%.

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12:52 Проломив череп через поштовх — в Одесі підліток накинувся на чоловіка з молотком

12:49 Інструктор штурмового батальйону назвав головну проблему підготовки мобілізованих

12:37 Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві — як отримати допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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