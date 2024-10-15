Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

В Україні триває підготовка енергетичної системи до зими. Через російські атаки з 27% теплової електроенергії залишилося всього 5%.
Про це заявив нардеп від групи "Відновлення України" Володимир Мороз в ефірі Вечір.LIVE.
Ситуація в енергосистемі
За словами Мороза, наразі в Україні триває процес відновлення енергетики, оскільки залишилося лише 5% теплової електроенергії внаслідок ворожих обстрілів.
"Міністерство енергетики доповість про стан справ, я не хочу займатися піаром. Проте зараз ми на 100% відновили роботу атомних станцій, які забезпечують близько 55% електроенергії", — сказав він.
Нардеп додав, що до повномасштабної війни в Україні вироблялося близько 55 гігават електроенергії, але наразі втрачено більш ніж половина цього обсягу.
Нагадаємо, в Укренерго відповіли, чи чекати українцям обмежень електроенергії 16 жовтня.
Також ми писали, що у ДТЕК відзвітували щодо готовності енергетичної системи України до зими.