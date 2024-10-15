Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

В Украине идет подготовка энергетической системы к зиме. Из-за российских атак с 27% тепловой электроэнергии осталось всего 5%.

Об этом заявил нардеп от группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация в энергосистеме

По словам Мороза, сейчас в Украине продолжается процесс возобновления энергетики, поскольку осталось лишь 5% тепловой электроэнергии в результате вражеских обстрелов.

"Министерство энергетики доложит о положении дел, я не хочу заниматься пиаром. Однако сейчас мы на 100% возобновили работу атомных станций, обеспечивающих около 55% электроэнергии", — сказал он.

Нардеп добавил, что до полномасштабной войны в Украине производилось около 55 гигаватт электроэнергии, но в настоящее время потеряно более половины этого объема.

Напомним, в Укрэнерго ответили, ждать ли украинцам ограничений электроэнергии 16 октября.

Также мы писали, что в ДТЭК отчитались о готовности энергетической системы Украины к зиме.