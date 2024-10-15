Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины arrow
Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

15 октября 2024 г. 19:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

В Украине идет подготовка энергетической системы к зиме. Из-за российских атак с 27% тепловой электроэнергии осталось всего 5%.

Об этом заявил нардеп от группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация в энергосистеме

По словам Мороза, сейчас в Украине продолжается процесс возобновления энергетики, поскольку осталось лишь 5% тепловой электроэнергии в результате вражеских обстрелов.

"Министерство энергетики доложит о положении дел, я не хочу заниматься пиаром. Однако сейчас мы на 100% возобновили работу атомных станций, обеспечивающих около 55% электроэнергии", — сказал он.

Нардеп добавил, что до полномасштабной войны в Украине производилось около 55 гигаватт электроэнергии, но в настоящее время потеряно более половины этого объема.

Напомним, в Укрэнерго ответили, ждать ли украинцам ограничений электроэнергии 16 октября.

Также мы писали, что в ДТЭК отчитались о готовности энергетической системы Украины к зиме.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:50 Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

19:41 Apple анонсировала iPad Mini с чипом A17 Pro — что в нем нового

19:35 Бойцы 47-й бригады показали уникальные кадры подготовки новобранцев — видео

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:22 В Харьковской области усилили эвакуацию из двух громад

19:17 Леоненко дал смешное прозвище Мудрику — футболисту это не понравится

19:13 В Укрэнерго спрогнозировали, будут ли применять отключение света завтра

19:08 Новая почта представила почтоматы нового поколения — какие функции появятся

19:03 Зеленский анонсировал новые контракты в украинском производстве оружия — вечернее обращение

19:50 Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

19:41 Apple анонсировала iPad Mini с чипом A17 Pro — что в нем нового

19:35 Бойцы 47-й бригады показали уникальные кадры подготовки новобранцев — видео

19:22 В Харьковской области усилили эвакуацию из двух громад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:17 Леоненко дал смешное прозвище Мудрику — футболисту это не понравится

19:13 В Укрэнерго спрогнозировали, будут ли применять отключение света завтра

19:08 Новая почта представила почтоматы нового поколения — какие функции появятся

19:03 Зеленский анонсировал новые контракты в украинском производстве оружия — вечернее обращение

19:01 Сухопутные войска будут расследовать ситуацию в подразделении "Асгард"

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА