Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Часть Херсонской и Николаевской областей в среду, 16 октября, была обесточена по техническим причинам. В настоящее время энергетики работают над их устранением.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Обесточение в Украине

"Из-за технических проблем на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры — Николаев и Херсон)", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики планируют заживить всех потребителей в течение нескольких часов.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE заявил, что в Херсоне еще не возобновили электроснабжение. Он объяснил, что причиной являются проблемы вне области.

Так, ночью город подвергся интенсивному обстрелу россиян: медицинские учреждения сейчас работают на альтернативных источниках, обеспечивая доступ к медицинским услугам.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал худший из возможных сценариев отключений зимой.

А нардеп Владимир Мороз заявил, что в Украине осталось 5% тепловой генерации с 27%.