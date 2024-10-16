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Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

16 октября 2024 г. 12:47

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14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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Часть Херсонской и Николаевской областей в среду, 16 октября, была обесточена по техническим причинам. В настоящее время энергетики работают над их устранением.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Обесточение в Украине

"Из-за технических проблем на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры — Николаев и Херсон)", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики планируют заживить всех потребителей в течение нескольких часов.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE заявил, что в Херсоне еще не возобновили электроснабжение. Он объяснил, что причиной являются проблемы вне области.

Так, ночью город подвергся интенсивному обстрелу россиян: медицинские учреждения сейчас работают на альтернативных источниках, обеспечивая доступ к медицинским услугам.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал худший из возможных сценариев отключений зимой.

А нардеп Владимир Мороз заявил, что в Украине осталось 5% тепловой генерации с 27%.

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14:01 Рада повысила штрафы за незаконную вырубку деревьев — что угрожает нарушителям

13:59 КНДР мобилизовала более 1 миллиона человек — в Reuters назвали причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:58 ВСУ ударили по полигону оккупантов, где те проходили учения — эффектное видео

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12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

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11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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