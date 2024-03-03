Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко имеет 12 заместителей и 102 советника. Общая сумма их зарплаты достигает более миллиона гривен.

Об этом рассказал глава Офиса Транcформации Максим Бахматов в эфире Новини.LIVE в пятницу, 1 марта.

Закон про столицу

Бахматов сообщил, что в Киеве планируют принять закон про столицу. Впрочем, нужен ли он и какой эффект от него будет, тут возникает вопрос.

"Нужно проанализировать риски, кто и за что будет отвечать. Руководитель всегда работает в режиме двух дефицитов — дефицит времени и дефицит ресурсов. И кто лучше всего руководит, тот и есть эффективным руководителем. Менеджер должен делать всего две функции — принимать решение и нести ответственность. Если так произойдет, что новый закон предложит конструкцию, когда менеджер города не сможет выполнять эту функцию — это будет унизительно", — сказал Бахматов.

При этом, он уточнил, что если так произойдет, что глава КГГА будет контролировать и помогать делать все, чтобы не было воровства, то будет все чудесно.

Зарплата заместителей Кличко

Также Бахматов рассказал, что Офис Трансформации работает со всеми фракциями. Только реальными проектами депутат может показать, что он чего-то стоит и может дальше работать бесплатно на общество.

Не обошел вниманием Бахматов и заместителей Кличко. По его словам, у мэра столицы 12 заместителей и 102 советника.

"Может быть один советник, а может быть 20. У тебя всегда ограничения по времени и по бюджету. Что касается зарплаты, то в целом там от 1, 2 млн в год. До 700 тысяч в год получают в среднем вот эти все заместители", — добавил Бахматов.

Напомним, Бахматов раскритиковал действия команды мэра Киева Виталия Кличко о помощи боевым бригадам, приписанным к столице. В то же время он призвал городское руководство брать пример с Днепра и Львова.

Также Бахматов заявил, что руководству Киева не выделяют финансовую помощь международные партнеры из-за высокого уровня коррупции. Для доверия союзников нужно построить эффективную и прозрачную систему управления городом.