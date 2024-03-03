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Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

3 марта 2024 г. 18:44

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18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

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15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

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10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

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Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Мэр Киева Виталий Кличко имеет 12 заместителей и 102 советника. Общая сумма их зарплаты достигает более миллиона гривен.

Об этом рассказал глава Офиса Транcформации Максим Бахматов в эфире Новини.LIVE в пятницу, 1 марта.

Закон про столицу

Бахматов сообщил, что в Киеве планируют принять закон про столицу. Впрочем, нужен ли он и какой эффект от него будет, тут возникает вопрос. 

"Нужно проанализировать риски, кто и за что будет отвечать. Руководитель всегда работает в режиме двух дефицитов — дефицит времени и дефицит ресурсов. И кто лучше всего руководит, тот и есть эффективным руководителем. Менеджер должен делать всего две функции — принимать решение и  нести ответственность. Если так произойдет, что новый закон предложит конструкцию, когда менеджер города не сможет выполнять эту функцию — это будет унизительно", — сказал Бахматов.  

При этом, он уточнил, что если так произойдет, что глава КГГА будет контролировать и помогать делать все, чтобы не было воровства, то будет все чудесно.

Зарплата заместителей Кличко

Также Бахматов рассказал, что Офис Трансформации работает со всеми фракциями. Только реальными проектами депутат может показать, что он чего-то стоит и может дальше работать бесплатно на общество.

Не обошел вниманием Бахматов и заместителей Кличко. По его словам, у мэра столицы 12 заместителей и 102 советника.

"Может быть один советник, а может быть 20. У тебя всегда ограничения по времени и по бюджету. Что касается зарплаты, то в целом там от 1, 2 млн в год. До 700 тысяч в год получают в среднем вот эти все заместители", — добавил Бахматов. 

Напомним, Бахматов раскритиковал действия команды мэра Киева Виталия Кличко о помощи боевым бригадам, приписанным к столице. В то же время он призвал городское руководство брать пример с Днепра и Львова.

Также Бахматов заявил, что руководству Киева не выделяют финансовую помощь международные партнеры из-за высокого уровня коррупции. Для доверия союзников нужно построить эффективную и прозрачную систему управления городом.

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18:10 Протесты продолжаются — на границе польские фермеры побили авто для ВСУ

18:05 Украинские военные зафиксировали НЛО над зоной боевых действий, — BILD

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Папа, мама и трое детей — в Одессе российский дрон убил целую семью

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15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

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14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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