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Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

3 марта 2024 г. 15:13

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10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

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21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Киев является городом-побратимом с многими европейскими странами. В частности, мэр столицы Виталий Кличко очень любит Германию и у него хорошие отношения с иностранными партнерами. В то же время возникает вопрос, полезно ли это для столицы, и выделяют ли эти страны средства на столицу, а если и выделяют, то куда их направляют.

Об этом рассказал Глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире Новини.LIVE  в пятницу, 1 марта.

Полезно ли Киеву сотрудничество с европейскими странами

Бахматов объяснил, почему Европа так любит Киев и Виталия Кличко. По его словам, Виталий Кличко — это фантастическая звезда спорта.

"Если бы мы вывели на улицу Кличко, Гройсмана, Тимошенко и Порошенко, то фотографировались бы только с Кличко. Потому что Кличко очень уважают, как звезду спорта. Но никто не задумывается о глубине эффективности руководства столицей", — сообщил Бахматов.

Глава Офиса Трансформации уточнил, что во время встречи мэр Киева говорит, что все хорошо, идет давление на центральную власть, но никто не спросит его, а может кто-то, ворует у вас каждую третью гривну. Но на это у министров нет времени.

"И потом, все эти аудиты мы будем переводить на английский язык и передавать в посольства других стран", — добавил Бахматов.

Бахматов добавил, что европейские страны выделяют деньги, но они сейчас все идут на мост на Оболони. То есть, иностранные партнеры глубоко не вникают, куда идут те средства, которые они предоставляют.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве. По его словам, каждая поставка оружия должна быть тщательно обдумана.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна заказывает 100 дронов для Украины у компании по производству беспилотных летательных апартов Delair.

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15:05 Дроновая атака Одессы — Зеленский назвал имена погибших детей

14:50 Причины обрушения дома в Одессе изучаются, — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:45 Кабмин выделил рекордную сумму на фортификационные сооружения на Запорожском направлении

14:36 Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева во Львов — известно расписание

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10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

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18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

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14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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