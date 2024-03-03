Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Киев является городом-побратимом с многими европейскими странами. В частности, мэр столицы Виталий Кличко очень любит Германию и у него хорошие отношения с иностранными партнерами. В то же время возникает вопрос, полезно ли это для столицы, и выделяют ли эти страны средства на столицу, а если и выделяют, то куда их направляют.

Об этом рассказал Глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире Новини.LIVE в пятницу, 1 марта.

Полезно ли Киеву сотрудничество с европейскими странами

Бахматов объяснил, почему Европа так любит Киев и Виталия Кличко. По его словам, Виталий Кличко — это фантастическая звезда спорта.

"Если бы мы вывели на улицу Кличко, Гройсмана, Тимошенко и Порошенко, то фотографировались бы только с Кличко. Потому что Кличко очень уважают, как звезду спорта. Но никто не задумывается о глубине эффективности руководства столицей", — сообщил Бахматов.

Глава Офиса Трансформации уточнил, что во время встречи мэр Киева говорит, что все хорошо, идет давление на центральную власть, но никто не спросит его, а может кто-то, ворует у вас каждую третью гривну. Но на это у министров нет времени.

"И потом, все эти аудиты мы будем переводить на английский язык и передавать в посольства других стран", — добавил Бахматов.

Бахматов добавил, что европейские страны выделяют деньги, но они сейчас все идут на мост на Оболони. То есть, иностранные партнеры глубоко не вникают, куда идут те средства, которые они предоставляют.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве. По его словам, каждая поставка оружия должна быть тщательно обдумана.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна заказывает 100 дронов для Украины у компании по производству беспилотных летательных апартов Delair.