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Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

03 березня 2024 р. 15:13

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15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

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10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
Text

21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

Text

18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

Text

14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Text

12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Text

08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

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Київ є містом-побратимом із багатьма європейськими країнами. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко дуже любить Німеччину і має добрі стосунки з іноземними партнерами. Водночас виникає питання, чи це корисно для столиці, і чи виділяють ці країни кошти на столицю, а якщо і виділяють, то куди їх направляють.

Про це розповів Глава Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 1 березня.

Чи корисна Києву співпраця з європейськими країнами

Бахматов пояснив, чому Європа так любить Київ та Віталія Кличка. За його словами, Віталій Кличко — це фантастична зірка спорту.

"Якби ми вивели на вулицю Кличка, Гройсмана, Тимошенко та Порошенка, то фотографувалися б тільки з Кличком. Тому що Кличка дуже поважають, як зірку спорту. Але ніхто не замислюється про глибину ефективності керівництва столицею", повідомив Бахматов.

Глава Офісу Трансформації уточнив, що під час зустрічі мер Києва каже, що все добре, йде тиск на центральну владу, але ніхто не спитає його, а може хтось краде у вас кожну третю гривню. Але на це міністри не мають часу.

"І потім, всі ці аудити ми перекладатимемо англійською мовою і передаватимемо до посольств інших країн", — додав Бахматов.

Бахматов додав, що європейські країни виділяють гроші, але вони зараз усі йдуть на міст на Оболоні. Тобто іноземні партнери глибоко не вдаються в подробиці, куди йдуть ті кошти, які вони надають.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відряджання Україні крилатих ракет Taurus, тому що їх можуть використовувати для ударів по Москві. За його словами, кожне постачання зброї має бути ретельно обдумане.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовляє 100 дронів для України у компанії з виробництва безпілотних літальних апартів Delair.

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14:45 Кабмін виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку

14:36 Укрзалізниця запустила додатковий поїзд з Києва до Львова — відомий розклад

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:24 У Раді відповіли, хто може отримати бронь від мобілізації

14:20 Російські окупанти сьогодні атакували Одещину ракетою Х-31П

14:18 В Італії можна орендувати житло за 1 євро — кому це доступно та за яких умов

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15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

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10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
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21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

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14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

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12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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