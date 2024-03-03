Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Київ є містом-побратимом із багатьма європейськими країнами. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко дуже любить Німеччину і має добрі стосунки з іноземними партнерами. Водночас виникає питання, чи це корисно для столиці, і чи виділяють ці країни кошти на столицю, а якщо і виділяють, то куди їх направляють.

Про це розповів Глава Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 1 березня.

Чи корисна Києву співпраця з європейськими країнами

Бахматов пояснив, чому Європа так любить Київ та Віталія Кличка. За його словами, Віталій Кличко — це фантастична зірка спорту.

"Якби ми вивели на вулицю Кличка, Гройсмана, Тимошенко та Порошенка, то фотографувалися б тільки з Кличком. Тому що Кличка дуже поважають, як зірку спорту. Але ніхто не замислюється про глибину ефективності керівництва столицею", — повідомив Бахматов.

Глава Офісу Трансформації уточнив, що під час зустрічі мер Києва каже, що все добре, йде тиск на центральну владу, але ніхто не спитає його, а може хтось краде у вас кожну третю гривню. Але на це міністри не мають часу.

"І потім, всі ці аудити ми перекладатимемо англійською мовою і передаватимемо до посольств інших країн", — додав Бахматов.

Бахматов додав, що європейські країни виділяють гроші, але вони зараз усі йдуть на міст на Оболоні. Тобто іноземні партнери глибоко не вдаються в подробиці, куди йдуть ті кошти, які вони надають.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відряджання Україні крилатих ракет Taurus, тому що їх можуть використовувати для ударів по Москві. За його словами, кожне постачання зброї має бути ретельно обдумане.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовляє 100 дронів для України у компанії з виробництва безпілотних літальних апартів Delair.