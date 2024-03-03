Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Мер Києва Віталій Кличко має 12 заступників та 102 радники. Загальна сума їхньої зарплати сягає понад мільйон гривень.

Про це розповів голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 1 березня.

Закон про столицю

Бахматов повідомив, що у Києві планують ухвалити закон про столицю. Втім, чи він потрібен і який ефект від нього буде, тут виникає питання.

"Потрібно проаналізувати ризики, хто і за що відповідатиме. Керівник завжди працює в режимі двох дефіцитів — дефіцит часу та дефіцит ресурсів. І хто найкраще керує, той і є ефективним керівником. Менеджер повинен виконувати лише дві функції — приймати рішення та нести відповідальність "Якщо так станеться, що новий закон запропонує конструкцію, коли менеджер міста не зможе виконувати цю функцію — це буде принизливо", — сказав Бахматов.

При цьому він уточнив, що якщо так станеться, що голова КМДА контролюватиме і допомагатиме робити все, щоб не було крадіжки, то все буде чудово.

Зарплата заступників Кличка

Також Бахматов розповів, що Офіс Трансформації працює з усіма фракціями. Тільки реальними проєктами депутат може показати, що він чогось вартий і може далі працювати безплатно на суспільство.

Не оминув увагою Бахматов та помічників Кличка. За його словами, у мера столиці 12 заступників та 102 радники.

"Може бути один радник, а може бути 20. У тебе завжди обмеження за часом і бюджетом. Що стосується зарплати, то загалом там від 1,2 млн на рік. До 700 тисяч на рік отримують у середньому ось ці всі заступники", — додав Бахматов.

Нагадаємо, Бахматов розкритикував дії команди мера Києва Віталія Кличка про допомогу бойовим бригадам, приписаним до столиці. Водночас він закликав міське керівництво брати приклад із Дніпра та Львова.

Також Бахматов заявив, що керівництву Києва не надають фінансову допомогу міжнародні партнери через високий рівень корупції. Для довіри союзників потрібно побудувати ефективну та прозору систему управління містом.