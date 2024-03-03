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Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

03 березня 2024 р. 18:44

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18:44 Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

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15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Text

10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
Text

21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

Text

18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішну децентралізацію

Text

14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Text

12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Text

08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Мер Києва Віталій Кличко має 12 заступників та 102 радники. Загальна сума їхньої зарплати сягає понад мільйон гривень.

Про це розповів голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 1 березня.

Закон про столицю

Бахматов повідомив, що у Києві планують ухвалити закон про столицю. Втім, чи він потрібен і який ефект від нього буде, тут виникає питання.

"Потрібно проаналізувати ризики, хто і за що відповідатиме. Керівник завжди працює в режимі двох дефіцитів — дефіцит часу та дефіцит ресурсів. І хто найкраще керує, той і є ефективним керівником. Менеджер повинен виконувати лише дві функції — приймати рішення та нести відповідальність "Якщо так станеться, що новий закон запропонує конструкцію, коли менеджер міста не зможе виконувати цю функцію — це буде принизливо", сказав Бахматов.

При цьому він уточнив, що якщо так станеться, що голова КМДА контролюватиме і допомагатиме робити все, щоб не було крадіжки, то все буде чудово.

Зарплата заступників Кличка

Також Бахматов розповів, що Офіс Трансформації працює з усіма фракціями. Тільки реальними проєктами депутат може показати, що він чогось вартий і може далі працювати безплатно на суспільство.

Не оминув увагою Бахматов та помічників Кличка. За його словами, у мера столиці 12 заступників та 102 радники.

"Може бути один радник, а може бути 20. У тебе завжди обмеження за часом і бюджетом. Що стосується зарплати, то загалом там від 1,2 млн на рік. До 700 тисяч на рік отримують у середньому ось ці всі заступники", — додав Бахматов.

Нагадаємо, Бахматов розкритикував дії команди мера Києва Віталія Кличка про допомогу бойовим бригадам, приписаним до столиці. Водночас він закликав міське керівництво брати приклад із Дніпра та Львова.

Також Бахматов заявив, що керівництву Києва не надають фінансову допомогу міжнародні партнери через високий рівень корупції. Для довіри союзників потрібно побудувати ефективну та прозору систему управління містом.

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19:20 Вирішення Придністровського конфлікту — що для цього потрібно

19:11 Черги на кордоні України — на якому КПП найбільше скупчення автобусів

Оновлено

19:06 В Одесі з-під завалів зруйнованого дроном будинку дістали тіло ще однієї дитини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:04 Зірковому гравцю Полісся провели складну операцію

19:01 У Маріуполі спалахнула потужна пожежа — вогонь підбирається до приватних будинків

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15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

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10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

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14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

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