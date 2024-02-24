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Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

24 февраля 2024 г. 15:43

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15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

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15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

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13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

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12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

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18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

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18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

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18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

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Глава Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что руководству Киева не выделяют финансовую помощь международные партнеры из-за высокого уровня коррупции. Для доверия союзников нужно построить эффективную и прозрачную систему управления городом.

Об этом он сказал в прямом эфире Новини.LIVE.

Почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Бахматов считает, что для того, чтобы иметь доверие от мировых партнеров, необходимо построить эффективную и прозрачную систему управления городом. По его словам, это очень важно, потому что нынешнее руководство Киева не смогло получить кредит от Мирового банка на продление скоростного трамвая от Вокзальной площади до Спортивной.

Он привел пример, что Япония не выделила Киеву 1 млрд долларов на строительство Бортницкой станции аэрации, которая аварийна на 90% из-за "невозможности выполнить условия кредита". Глава Офиса Трансформации подчеркнул, что японцы очень важно относятся к коррупции, потому и отказываются выделять средства.

"Главное условие — не разворовывать средства. Японцы уже давали такой кредит на Борисполь, 500 миллионов долларов. Тогда все построили вовремя. Я общался с инженерами во время реконструкции и там реально японцы сидели и контролировали, чтобы украинцы не воровали, поэтому все получилось. А сейчас киевские власти побеждают японский аудит и серьезность, потому что очень хочется воровать и, конечно, страдают киевляне, потому что средства на строительство и ремонтные работы нет", — подытожил Бахматов.

Напомним, ранее Бахматов заявил, что из бюджета столицы вполне реально выделять 20% на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, для этого только нужно "перестать воровать".

Ранее он рассказывал, что из госбюджета столицы крадется каждая третья гривна. Поэтому, по его словам, и связан ряд проблем, как с состоянием мостов через Днепр, так и с негативной картиной для МВФ.

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