Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

Колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що з бюджету столиці цілком реально виділяти 20% на потреби Збройних сил України. За його словами, для цього лише потрібно "перестати красти".

Про це він розповів в прямому етері Новини.LIVE.

На скільки реально виділяти 20% бюджету Києва на ЗСУ

Бахматов розповів, що за два роки війни бюджет Києв склав близько 150 млрд грн. За даними ДБР, кожна третя гривня крадеться, тому це близько 30% від вищезгаданої суми.

"Якщо порахувати на калькуляторі, то 30% від 150 млрд грн — це 45 млрд гривень. Непогана допомога для армії, як на мене. Для того, щоб ЗСУ їх отримали, київська влада має просто припинити красти", — сказав він.

Урядовець наголосив, що не треба шукати додаткових витрат і намагатись щось виділяти, адже гроші є. Для забезпечення армії буде достатньо того, щоб просто припинили красти.

Як зупинити розкрадання грошей з бюджету Києва

На думку Бахматова, боротьба корупції починається з показників ефективності, з прозорого аудиту, а також із закриття неефективних комунальних підприємств, які є "корупційними годівничками".

"Наприклад, "Київтеплоенерго" має діючий контракт з країною-агресором на 200 млн грн досі. І таких контрактів підприємство має декілька. Потрібно проводити чіткі прозорі аудити і викорінювати це", — сказав він.

Нагадаємо, Максим Бахматов також розповів, що з держбюджету столиці крадеться кожна третя гривня. Через це, за його словами, і пов'язана низка проблем, як зі станом мостів через Дніпро, так і з негативною картиною для МВФ.

Він також заявив, що у Києві мости можуть впасти в будь-який момент, бо 90% споруд перебувають в аварійному стані.