Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Бывший советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что из бюджета столицы вполне реально выделять 20% на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, для этого только нужно "перестать воровать".

Об этом он рассказал в прямом эфире Новини.LIVE.

На сколько реально выделять 20% бюджета Киева на ВСУ

Бахматов рассказал, что за два года войны бюджет Киев составил около 150 млрд. грн. По данным ДБР, каждая третья гривна крадется, поэтому это около 30% вышеупомянутой суммы.

"Если подсчитать на калькуляторе, то 30% от 150 млрд. грн — это 45 млрд. грн. Неплохая помощь для армии, по-моему. Для того чтобы ВСУ их получили, киевские власти должны просто прекратить воровать", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что не нужно искать дополнительные расходы и пытаться что-то выделять, ведь деньги есть. Для обеспечения армии будет достаточно того, чтобы просто перестали воровать.

Как остановить кражу денег из бюджета Киева

По мнению Бахматова, борьба коррупции начинается с показателей эффективности, с прозрачного аудита, а также с закрытия неэффективных коммунальных предприятий, являющихся "коррупционными кормушками".

"Например, "Киевтеплоэнерго" имеет действующий контракт со страной-агрессором на 200 млн. грн до сих пор. И таких контрактов у предприятия несколько. Нужно проводить четкие прозрачные аудиты и искоренять это", — сказал он.

Напомним, Максим Бахматов также рассказал, что из госбюджета столицы крадется каждая третья гривна. Поэтому, по его словам, и связан ряд проблем, как с состоянием мостов через Днепр, так и с негативной картиной для МВФ.

Он также заявил, что в Киеве мосты могут упасть в любой момент, потому что 90% построек находятся в аварийном состоянии.