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Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

24 лютого 2024 р. 15:43

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15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

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15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

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13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

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08:08 Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

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00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

23 лютого 2024
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18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

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18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

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Голова Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що керівництву Києва не виділяють фінансової допомоги міжнародні партнери через високий рівень корупції. Для довіри союзників, потрібно побудувати ефективну та прозору систему керування містом. 

Про це він сказав в прямому етері Новини.LIVE.

Чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Бахматов вважає, для того, щоб мати довіру від світових партнерів, необхідно побудувати ефективну та прозору систему керування містом. За його словами, це дуже важливо, бо нинішнє керівництво Києва не змогло отримати кредит від Світового банку на продовження швидкісного трамвая від Вокзальної площі до Спортивної. 

Він навів приклад, що Японія не виділила Києву 1 млрд доларів на будівництво Бортницької станції аерації, яка аварійна на 90% через "неможливість виконати умови кредиту".  Голова Офісу Трансформації  наголосив, що японці дуже важливо ставляться до корупції, тому і відмовляються виділяти кошти. 

"Головна умова — не розкрадати кошти. Японці вже давали такий кредит на Бориспіль, 500 мільйонів доларів. Тоді все побудували вчасно. Я спілкувався з інженерами під час реконструкції і там реально японці сиділи і контролювали, аби українці не крали, тому все вийшло. А зараз київська влада перемагає японський аудит і серйозність, бо дуже хочеться красти і, звичайно, потерпають кияни, бо кошти на будівництва та ремонтні роботи немає", — підсумував Бахматов. 

Нагадаємо, раніше Бахматов заявив, що з бюджету столиці цілком реально виділяти 20% на потреби Збройних сил України. За його словами, для цього лише потрібно "перестати красти". 

Раніше він розповідав, що з держбюджету столиці крадеться кожна третя гривня. Через це, за його словами, і пов'язана низка проблем, як зі станом мостів через Дніпро, так і з негативною картиною для МВФ.

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15:21 Два роки не вдома — як живуть українці в Німеччині

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

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08:08 Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

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00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

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18:41 Синєгубов відповів, чи можуть росіяни готувати наступ на Харків

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17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно