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Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

2 марта 2024 г. 8:18

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1 марта 2024
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21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

Text

20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

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20:16 Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

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20:00 ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

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Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов раскритиковал действия команды мэра Киева Виталия Кличко о помощи боевым бригадам, приписанным к столице. В то же время он призвал городское руководство брать пример с Днепра и Львова.

Об этом Бахматов рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Власти Киева не способны эффективно помочь военным

"На сегодняшний день Львов и Днепр выделяют пропорционально в разы больше, чем обещает выделить Киев", — отметил Бахматов.

Он подчеркнул, что средства на помощь из бюджета столицы выделяются в помощь бригадам, которые территориально из Киева.

"Очень эффективно в этом смысле работают Днепр и Львов. Филатов и Садовый помогают собственным бригадам, помогают строительству обороны и это все публично, это можно все проверить", — подчеркнул политик.

Он также добавил, что сейчас сложно узнать, насколько реально в Киеве выделить средства и что закуплено.

"Есть фотки с дронами. Но для мэра Киева сфоткаться со 100 дронами за 80 миллиардов гривен — это ничто. Тем более что условный блоггер-миллионник собирает на тысячи дронов без бюджета в 80 миллиардов", — подчеркнул Бахматов.

Он подчеркнул, что даже во время полномасштабного вторжения киевские власти не могут разобраться с бюджетом, чтобы реально помочь боевым бригадам.

Как должны действовать власти Киева

"Это работает так — я собираю за круглым столом 5 командиров бригад и спрашиваю: что вам нужно. Они говорят - пикапы 300 штук; FPV-дронов 35 тысяч штук, медикоэвакуационные средства, тактическая медицина. А мэр уже говорит: мы согласно законодательству можем за счет коммунальных средств приобрести это, это и это. А остальное не можем, это только военное", — пояснил предприниматель.

Далее, по его словам, депутаты голосуют, есть соответствующие документы, через два месяца осуществляется необходимая поставка.

"Так делают Львов, Днепр. А не шахер-махер, попиарились. Так это не работает, а тем более не работает со столицей", — резюмировал Бахматов.

Ранее мы рассказывали, что киевский городской совет увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до 5 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на обеспечение украинских военных необходимой техникой и оружием.

Киевсовет в четверг, 29 февраля, рассмотрел четыре проекта по предоставлению дополнительных средств на Вооруженные силы Украины. В частности, финансирование были намерены на 2,9 млрд гривен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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