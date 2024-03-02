Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов розкритикував дії команди мера Києва Віталія Кличка щодо допомоги бойовим бригадам, які приписані до столиці. Натомість він закликав міське керівництво брати приклад з Дніпра і Львова.

Про це Бахматов розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Влада Києва не спроможна ефективно допомогти військовим

"На сьогоднішній день Львів і Дніпро виділяють пропорційно в рази більше, ніж обіцяє виділити Київ", — зазначив Бахматов.

Він наголосив, що кошти на допомогу з бюджету столиці виділяються на допомогу бригадам, які територіально з Києва.

"Дуже ефективно у цьому сенсі працюють Дніпро і Львів. Філатов і Садовий допомагають власним бригадам, допомагають будівництву оборони і це все досить публічно, це можна все перевірити", — наголосив політик.

Він також додав, що наразі важко дізнатися, наскільки реально у Києві виділити кошти і що закуплено.

"Є фотки з дронами. Але для мера Києва сфоткатись зі 100 дронами за 80 мільярдів гривень — це ніщо. Тим більше, що умовний блогер-мільйонник збирає на тисячі дронів без бюджету у 80 мільярдів", — підкреслив Бахматов.

Він наголосив, що навіть під час повномасштабного вторгнення київська влада не може розібратися з бюджетом, щоб реально допомогти бойовим бригадам.

Як має діяти влада Києва

"Це працює так — я збираю за круглим столом 5 командирів бригад і питаю: що вам потрібно. Вони кажуть — пікапи 300 штук; FPV-дронів 35 тисяч штук, медикоевакуаційні засоби, тактична медицина. А мер уже каже: ми згідно з законодавством можемо за рахунок комунальних коштів придбати оце, оце і оце. А інше не можемо, це тільки військове", — пояснив підприємець.

Далі, за його словами, депутати голосують, є відповідні документи, за два місяці здійснюється необхідна поставка.

"Так роблять Львів, Дніпро. А не оце шахер-махер, попіарились. Так це не працює, а тим паче не працює зі столицею", — резюмував Бахматов.

Раніше ми розповідали, що київська міська рада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 мільярдів гривень. Ці кошти буде спрямовано на забезпечення українських військових необхідною технікою та зброєю.

Київрада у четвер, 29 лютого, розглянув чотири проєкти щодо надання додаткових коштів на Збройні сили України. Зокрема, фінансування мали намір збільшити на 2,9 млрд гривень.