Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Як Київ підтримує Збройні Сили України, чи буде метро на Виноградар та Троєщину, та яка доля аварійних мостів у столиці? Ці та інші теми обговорюють депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Інтерв'ю можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як розподіляють бюджет Києва

В інтерв'ю підіймаються такі теми:

Як Київ підтримує ЗСУ?

Створення комісії для контролю влади Києва.

Реформа децентралізації влади в Києві.

Чому транспорт не ходить під час тривоги?

Аварія в метро: як тривають ремонтні роботи?

Чи буде метро на Виноградар та Троєщину?

Аварійні мости в Києві.

Нагадаємо, днем раніше в КМДА заявили, що ремонт проблемного тунелю між станціями київського метрополітену "Либідська" та "Деміївська" можуть завершити до кінця літа. Якщо не виникне непередбачених обставин, завершення робіт очікується чітко за графіком.

Додамо, ексрадник мера столиці Максим Бахматов заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя.