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Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

28 лютого 2024 р. 18:31

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Text

17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Text

16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Text

15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Text

14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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Як Київ підтримує Збройні Сили України, чи буде метро на Виноградар та Троєщину, та яка доля аварійних мостів у столиці? Ці та інші теми обговорюють депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою. 

Інтерв'ю можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як розподіляють бюджет Києва

В інтерв'ю підіймаються такі теми:

  • Як Київ підтримує ЗСУ?
  • Створення комісії для контролю влади Києва. 
  • Реформа децентралізації влади в Києві.
  • Чому транспорт не ходить під час тривоги? 
  • Аварія в метро: як тривають ремонтні роботи?
  • Чи буде метро на Виноградар та Троєщину?
  • Аварійні мости в Києві. 

Нагадаємо, днем раніше в КМДА заявили, що ремонт проблемного тунелю між станціями київського метрополітену "Либідська" та "Деміївська" можуть завершити до кінця літа. Якщо не виникне непередбачених обставин, завершення робіт очікується чітко за графіком.

Додамо, ексрадник мера столиці Максим Бахматов заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя.

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18:27 Росіяни хочуть відбити Роботине — коментар військового із 47 бригади

18:27 В ГУР прокоментували звернення Придністров'я до Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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