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Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

28 февраля 2024 г. 18:31

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

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13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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Как Киев поддерживает Вооруженные Силы Украины, будет ли метро на Виноградарь и Троещину и какова судьба аварийных мостов в столице? Эти и другие темы обсуждают депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Интервью можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как распределяют бюджет Киева

В интервью поднимаются следующие темы:

  • Как Киев поддерживает ВСУ?
  • Создание комиссии по контролю власти Киева.
  • Реформа децентрализации властей в Киеве.
  • Почему транспорт не ходит во время тревоги?
  • Авария в метро: как продолжаются ремонтные работы?
  • Будет ли метро на Виноградаре и Троещине?
  • Аварийные мосты в Киеве.

Напомним, днем ранее в КГГА заявили, что ремонт проблемного тоннеля между станциями киевского метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" могут завершить до конца лета. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, завершение работ ожидается четко по графику.

Добавим, эксрадатор мэра столицы Максим Бахматов заявил, что метро на Троещину будет стоить, как восстановление Мариуполя.

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