Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Как Киев поддерживает Вооруженные Силы Украины, будет ли метро на Виноградарь и Троещину и какова судьба аварийных мостов в столице? Эти и другие темы обсуждают депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Интервью можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как распределяют бюджет Киева

В интервью поднимаются следующие темы:

Как Киев поддерживает ВСУ?

Создание комиссии по контролю власти Киева.

Реформа децентрализации властей в Киеве.

Почему транспорт не ходит во время тревоги?

Авария в метро: как продолжаются ремонтные работы?

Будет ли метро на Виноградаре и Троещине?

Аварийные мосты в Киеве.

Напомним, днем ранее в КГГА заявили, что ремонт проблемного тоннеля между станциями киевского метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" могут завершить до конца лета. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, завершение работ ожидается четко по графику.

Добавим, эксрадатор мэра столицы Максим Бахматов заявил, что метро на Троещину будет стоить, как восстановление Мариуполя.