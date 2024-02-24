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Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

24 лютого 2024 р. 20:13

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17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

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15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Протягом щонайменше десяти років у Києві обговорюють питання будівництва метро до району Троєщина. Однак не зважаючи на всі обіцянки столичної влади, метрополітену в цьому житловому районі не буде.

Чому так станеться розповів засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов, ексрадник мера Віталія Кличка в інтерв'ю Новини.LIVE.

Будівництво метро на Троєщину

"Троєщині обіцяли метро, однак метро на Троєщині не буде! Мені було цікаво розібратися чому", — сказав він.

За словами Бахматова, коли Радянський Союз планував метро на Троєщину — гроші ніхто не рахував. Ба більше, фінального проєкту досі ніхто не представив.

Столична влада неодноразово обіцяла розпочати будівництво то у 2018 році, потім у 2019, потім у 2020 — однак досі цього не зробили.

"Тому що там така велика вартість будівництва — в середньому 4 млрд гривень на один кілометр, а таких грошей в принципі в країні вже не буде", — зазначив Бахматов.

Він додав, що після перемоги постане вибір: або відбудувати Маріуполь, або витратити ці гроші на метро на Троєщину.

Нагадаємо, у Києві продовжують хвилюватися щодо  технічного стану мостів Метро та Патона. Вони є ключовими транспортними артеріями столиці, що сполучають лівий та правий береги.

Також ми писали, коли може відновити роботу "синя" гілка метро у Києві. За словами Кличка, ймовірно, це станеться до кінця літа.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

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