Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

В течение как минимум десяти лет в Киеве обсуждают вопросы строительства метро на Троещину. Однако, несмотря на все обещания столичных властей, метрополитена в этом жилом районе не будет.

Почему так случилось рассказал основатель и глава Офиса Трансформации, экс-советник мера Виталия Кличка Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE.

Строительство метро на Троещине

"Троещине обещали метро, однако метро на Троещине не будет! Мне было интересно разобраться почему", — сказал он.

По словам Бахматова, когда Советский Союз планировал метро на Троещину, деньги никто не считал. Более того, финального проекта до сих пор никто не представил.

Столичные власти неоднократно обещали начать строительство в 2018 году, потом в 2019, потом в 2020 — однако до сих пор этого не сделали.

"Потому что там такая большая стоимость строительства — в среднем 4 млрд гривен на один километр, а таких денег в принципе в стране уже не будет", — отметил Бахматов.

Он добавил, что после победы встанет выбор: либо отстроить Мариуполь, либо потратить эти деньги на метро на Троещине.

Напомним, в Киеве продолжают волноваться по поводу технического состояния мостов Метро и Патона. Они являются ключевыми транспортными артериями столицы, соединяющими левый и правый берега.

Также мы писали, когда может возобновить работу "синяя" ветка метро в Киеве. По словам Кличко, вероятно, это произойдет до конца лета.