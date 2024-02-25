Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

В начале войны в Киев приезжало большое количество внутренне перемещенных лиц. Однако по последним данным из столицы уехали 85 тысяч человек.

Почему так происходит, рассказал основатель и председатель Офиса Трансформации, экс-советник мэра Виталия Кличко Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE.

Почему ВПЛ едут из Киева

По словам Бахматова, ВПЛ едут из Киева из-за того, что город системно не работает с помощью, трудоустройством и медицинскими нюансами.

Также в столице не решают вопрос с арендой квартир и общежитий, которых достаточно много.

"Есть множество вариантов отремонтировать, заселить, переоборудовать", — заметил он.

Бахматов подчеркнул, что самое главное то, что чем больше людей в Киеве — тем больше налогов, а значит город становится состоятельнее и лучше.

"Но если воровать и не думать о людях, то получается то, что ВПЛ должны ехать, потому что им здесь не рады", — добавил он.

Ранее Бахматов рассказал, чем грозит большое количество бесплатных парковок в Киеве.

Также по его словам, тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть спустя годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, Бахматов назвал сумму, которую действительно киевляне должны платить за проезд в Киеве.