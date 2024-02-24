Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов назвав реальну суму, яку кияни та гості столиці мають платити за проїзд. За його словами, абсолютно нелогічно, що маршрутки за 15 гривень дають прибуток, а комунальний транспорт за 30 гривень ні.

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 23 лютого.

Бахматов про комунальний транспорт у Києві

Бахматов оклику повідомив, що чомусь приватна маршрутка може приносити прибуток за 15 гривень, а комунальний транспорт, який українці фінансують із податків називає суму у 30 гривень.

"Ви не відчуваєте, що хтось нас обманює щонайменше вдвічі" , — говорить Бахматов.

Відповідаючи на запитання, що потрібно зробити, щоб виникало бажання їздити громадським транспортом, а не запарковувати вулиці міста, Бахматов відповів, що на Заході державний та приватний комунальний транспорт працює в єдиній системі разом з електричками і людина має можливість придбати абонемент вартістю 200-300 євро на рік та користуватися постійно.

"Велике транспортне коло та проєкти трансформації — це перший крок до того, щоб отримати таку сучасну інфраструктуру, яка дозволить киянам пересісти з автомобілів та маршруток на сучасний комунальний транспорт. Приблизна вартість всього проєкту до війни була 50 млрд гривень. Це ті гроші, які викрали. київська влада протягом двох років", — додав Бахматов.

Нагадаємо, директор метрополітену Віктор Брагінський заявив, що на сьогодні обґрунтований проїзд у київському метрополітені становить 30 гривень.

Раніше голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом.