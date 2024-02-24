Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму arrow
Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

24 лютого 2024 р. 23:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

Text

08:08Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

Text

08:08 Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов назвав реальну суму, яку кияни та гості столиці мають платити за проїзд. За його словами, абсолютно нелогічно, що маршрутки за 15 гривень дають прибуток, а комунальний транспорт за 30 гривень ні.

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 23 лютого.

Бахматов про комунальний транспорт у Києві

Бахматов оклику повідомив, що чомусь приватна маршрутка може приносити прибуток за 15 гривень, а комунальний транспорт, який українці фінансують із податків називає суму у 30 гривень.

"Ви не відчуваєте, що хтось нас обманює щонайменше вдвічі" , — говорить Бахматов.

Відповідаючи на запитання, що потрібно зробити, щоб виникало бажання їздити громадським транспортом, а не запарковувати вулиці міста, Бахматов відповів, що на Заході державний та приватний комунальний транспорт працює в єдиній системі разом з електричками і людина має можливість придбати абонемент вартістю 200-300 євро на рік та користуватися постійно.

"Велике транспортне коло та проєкти трансформації — це перший крок до того, щоб отримати таку сучасну інфраструктуру, яка дозволить киянам пересісти з автомобілів та маршруток на сучасний комунальний транспорт. Приблизна вартість всього проєкту до війни була 50 млрд гривень. Це ті гроші, які викрали. київська влада протягом двох років", додав Бахматов.

Нагадаємо, директор метрополітену Віктор Брагінський заявив, що на сьогодні обґрунтований проїзд у київському метрополітені становить 30 гривень.

Раніше голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:03 В Пентагоні розповіли, скільки снарядів Північна Корея відправила до РФ

24 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

23:55 Британія виділить Україні 280 млн євро на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів

23:43 В Угорщині дружина українського дипломата намагалася провезти контрабандні цигарки

23:39 Виїзд за кордон України — де доведеться почекати на КПП

23:28 G7 до кінця війни в Україні блокуватиме заморожені активи РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:25 В Швейцарії очільниця міноборони висунула власний проєкт миру між РФ та Україною

23:18 У Реалі готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець

22:55 Хто допомагає армії РФ закривати прогалини на фронті — розслідування Reuters

22:45 В Україні подорожчало пальне — які будуть ціни на бензин завтра

00:03 В Пентагоні розповіли, скільки снарядів Північна Корея відправила до РФ

24 лютого 2024

23:55 Британія виділить Україні 280 млн євро на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів

23:43 В Угорщині дружина українського дипломата намагалася провезти контрабандні цигарки

23:39 Виїзд за кордон України — де доведеться почекати на КПП

23:28 G7 до кінця війни в Україні блокуватиме заморожені активи РФ

23:25 В Швейцарії очільниця міноборони висунула власний проєкт миру між РФ та Україною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:18 У Реалі готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець

22:55 Хто допомагає армії РФ закривати прогалини на фронті — розслідування Reuters

22:45 В Україні подорожчало пальне — які будуть ціни на бензин завтра

Новина з фото

22:35 Синоптики назвали міста України, де завтра буде найтепліше

Новина з фото

21:55 Збитки та перейменування — Харків за два роки повномасштабної війни

Новина з фото

20:29 Два роки не вдома — як живуть українці в Ірландії

20:01 Два роки війни — яка сучасна західна техніка допомогла б Україні

Новина з фото

18:00 Декомунізація по-одеськи — як змінилось місто за два роки повномасштабної війни

Новина з фото

15:21 Два роки не вдома — як живуть українці в Німеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 Зміни життя харків'ян та Харкова за два роки війни — опитування містян

Новина з фото

08:30 Два роки не вдома — як живуть українці в Польщі

Новина з фото

08:24 Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі

Новина з фото

07:40 Два роки війни — наймасштабніші руйнування на Одещині очима Новини.LIVE

Новина з фото

07:28 Два роки не вдома — як живуть українці у США

Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

Text

08:08 Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається