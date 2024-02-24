Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Основатель и глава Офиса Трансформации и экс-советник Виталия Кличко Максим Бахматов назвал реальную сумму, которую киевляне и гости столицы должны платить за проезд. По его словам, абсолютно нелогично, что маршрутки за 15 гривен приносят прибыль, а коммунальный транспорт за 30 гривен нет.

Об этом Бахматов сообщил в интервью Новини.LIVE в пятницу, 23 февраля.

Бахматов про коммунальный транспорт в Киеве

Бахматов восклицательно сообщил, что почему-то частная маршрутка может приносить прибыль за 15 гривен, а коммунальный транспорт, который украинцы финансируют из налогов называет сумму в 30 гривен.

"Вы не ощущаете, что кто-то нас обманывает минимум в два раза", — говорит Бахматов.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы возникало желание ездить на общественном транспорте, а не запарковывать улицы города, Бахматов ответил, что на Западе государственный и частный коммунальный транспорт работает в единой системе вместе с электричками и у человека есть возможность приобрести абонемент стоимостью 200-300 евро в год и пользоваться постоянно.

"Большой транспортный круг и проекты трансформации — это первый шаг к тому, чтобы получить такую современную инфраструктуру, которая позволит киевлянам пересесть с автомобилей и маршруток на современный коммунальный транспорт. Приблизительная стоимость всего проекта до войны было 50 млрд гривен. Это те деньги, которую своровала киевская власть в течении двух лет", — добавил Бахматов.

Напомним, директор метрополитена Виктор Брагинский заявил, что на сегодняшний день обоснованный проезд в киевском метрополитене составляет 30 гривен.

Ранее глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.