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Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

24 февраля 2024 г. 23:56

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23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

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Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

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Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

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20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

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17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

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15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

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12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

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Основатель и глава Офиса Трансформации и экс-советник Виталия Кличко Максим Бахматов назвал реальную сумму, которую киевляне и гости столицы должны платить за проезд. По его словам, абсолютно нелогично, что маршрутки за 15 гривен приносят прибыль, а коммунальный транспорт за 30 гривен нет.

Об этом Бахматов сообщил в интервью Новини.LIVE в пятницу, 23 февраля.

Бахматов про коммунальный транспорт в Киеве

Бахматов восклицательно сообщил, что почему-то частная маршрутка может приносить прибыль за 15 гривен, а коммунальный транспорт, который украинцы финансируют из налогов называет сумму в 30 гривен.

"Вы не ощущаете, что кто-то нас обманывает минимум в два раза", — говорит Бахматов.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы возникало желание ездить на общественном транспорте, а не запарковывать улицы города, Бахматов ответил, что на Западе государственный и частный коммунальный транспорт работает в единой системе вместе с электричками и у человека есть возможность приобрести абонемент стоимостью 200-300 евро в год и пользоваться постоянно.

"Большой транспортный круг и проекты трансформации — это первый шаг к тому, чтобы получить такую современную инфраструктуру, которая позволит киевлянам пересесть с автомобилей и маршруток на современный  коммунальный транспорт. Приблизительная стоимость всего проекта до войны было 50 млрд гривен. Это те деньги, которую своровала киевская власть в течении двух лет", — добавил Бахматов.

Напомним, директор метрополитена Виктор Брагинский  заявил, что на сегодняшний день обоснованный проезд в киевском метрополитене составляет 30 гривен. 

Ранее глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

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23:28 G7 до конца войны в Украине будет блокировать замороженные активы РФ

23:25 В Швейцарии глава минобороны выдвинула собственный проект мира между РФ и Украиной

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15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

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13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

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12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

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00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит