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Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

25 лютого 2024 р. 18:00

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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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На початку війни до Києва приїздила велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Однак за останніми даними зі столиці виїхали 85 тисяч людей.

Чому так стається розповів засновник і голова Офісу Трансформації, ексрадник мера Віталія Кличка Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому ВПО їдуть з Києва

За словами Бахматова, ВПО їдуть з Києва через те, що місто системно не працює з допомогою, працевлаштуванням та медичними нюансами.

Також в столиці не розв'язують питання з орендою квартир та гуртожитків, яких є досить багато.

"Є безліч варіантів відремонтувати, заселити, переобладнати", — зауважив він.

Бахматов наголосив, що найголовнішим є те, що чим більше людей в Києві — тим більше податків, а значить місто стає заможнішим та кращим.

"Але якщо красти та не думати про людей, то виходить те, що ВПО мають їхати, бо їм тут не раді", — додав він.

Раніше Бахматов розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві.

Також за його словами, тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом.

Крім того, Бахматов назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.

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18:09 Президент України відповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін

Термінова новина

18:04 В Україні повітряна тривога — є загроза ракетного удару

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 Зеленський розповів про важливість допомоги Україні від США

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17:56 Від кого залежить запрошення України до НАТО на саміті у США — відповідь Зеленського

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

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15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

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15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція