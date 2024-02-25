Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

На початку війни до Києва приїздила велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Однак за останніми даними зі столиці виїхали 85 тисяч людей.

Чому так стається розповів засновник і голова Офісу Трансформації, ексрадник мера Віталія Кличка Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому ВПО їдуть з Києва

За словами Бахматова, ВПО їдуть з Києва через те, що місто системно не працює з допомогою, працевлаштуванням та медичними нюансами.

Також в столиці не розв'язують питання з орендою квартир та гуртожитків, яких є досить багато.

"Є безліч варіантів відремонтувати, заселити, переобладнати", — зауважив він.

Бахматов наголосив, що найголовнішим є те, що чим більше людей в Києві — тим більше податків, а значить місто стає заможнішим та кращим.

"Але якщо красти та не думати про людей, то виходить те, що ВПО мають їхати, бо їм тут не раді", — додав він.

Раніше Бахматов розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві.

Також за його словами, тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом.

Крім того, Бахматов назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.