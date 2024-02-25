Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов розповів, що у бюджеті Києва наразі немає коштів на будівництво парковок. У зв'язку з цим якраз дозволили безкоштовне паркування, що призводить до транспортного колапсу.

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE

Проблеми паркування у Києві

За словами Бахматова, ініціатива щодо безкоштовного паркування у столиці ж дещо провальною. Адже, в таких умовах, коли немає місця для стоянки авто, починається транспортний колапс.

"Київрада про**ала паркування у місті — знову воно безкоштовне. А якщо безкоштовне паркування, то що відбувається далі? Хаос", — сказав Бахматов.

Він додав, що у той же час за нелегальне паркування у Києві активно евакуюють авто. Так, лише за січень 2024 року кияни сплатили 5 мільйонів гривень за відповідне порушення. Як пояснив Бахматов, на цій евакуації заробляє не місто, а приватні компанії.

"Я хочу звернутися до всіх, кому це заважає: якщо ви хочете, щоб ця мафіозна структура збанкрутіла, перестаньте порушувати", — сказав Бахматов.

Нагадаємо, раніше Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом. Також він назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.