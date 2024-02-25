Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві arrow
Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

25 лютого 2024 р. 12:22

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

24 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:55 Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади

Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

24 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:55 Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов розповів, що у бюджеті Києва наразі немає коштів на будівництво парковок. У зв'язку з цим якраз дозволили безкоштовне паркування, що призводить до транспортного колапсу. 

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE

Проблеми паркування у Києві

За словами Бахматова, ініціатива щодо безкоштовного паркування у столиці ж дещо провальною. Адже, в таких умовах, коли немає місця для стоянки авто, починається транспортний колапс. 

"Київрада про**ала паркування у місті — знову воно безкоштовне. А якщо безкоштовне паркування, то що відбувається далі? Хаос", — сказав Бахматов. 

Він додав, що у той же час за нелегальне паркування у Києві активно евакуюють авто. Так, лише за січень 2024 року кияни сплатили 5 мільйонів гривень за відповідне порушення. Як пояснив Бахматов, на цій евакуації заробляє не місто, а приватні компанії. 

"Я хочу звернутися до всіх, кому це заважає: якщо ви хочете, щоб ця мафіозна структура збанкрутіла, перестаньте порушувати", — сказав Бахматов.

Нагадаємо, раніше Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом. Також він назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

12:30 На Одещині планують побудувати укриття за 17 мільйонів — ProZorro

12:29 Нардепка Устінова відповіла, за яких умов Україна може "втратити Харків"

Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

12:20 Польські фермери відновили протести на одному з пунктів пропуску — скільки вантажівок в чергах

12:14 Клименко розповів, як МВС допомагає ЗСУ боротися з російськими окупантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:01 Як дрони допомагають ЗСУ на фронті — Федоров розповів про виробництво БпЛА

12:00 Україна отримає додаткову фінансову підтримку від Європейського фонду, — Анналена Бербок

11:44 Умєров назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні за два роки великої війни

11:41 Гроші на ЗСУ — скільки коштів задонатив бізнес України на потреби армії

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

Новина з фото

12:30 На Одещині планують побудувати укриття за 17 мільйонів — ProZorro

12:29 Нардепка Устінова відповіла, за яких умов Україна може "втратити Харків"

12:20 Польські фермери відновили протести на одному з пунктів пропуску — скільки вантажівок в чергах

12:14 Клименко розповів, як МВС допомагає ЗСУ боротися з російськими окупантами

12:01 Як дрони допомагають ЗСУ на фронті — Федоров розповів про виробництво БпЛА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:00 Україна отримає додаткову фінансову підтримку від Європейського фонду, — Анналена Бербок

11:44 Умєров назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні за два роки великої війни

11:41 Гроші на ЗСУ — скільки коштів задонатив бізнес України на потреби армії

11:16 Ігнат пояснив, що зміниться в РФ після знищення другого літака А-50

11:15 Челсі Мудрика — найгірша команда у світі за трансферами

06:30 Два роки війни — від чого врятували Україну і світ Збройні сили

Новина з фото

05:55 Два роки не вдома — як живуть українці в Іспанії

Новина з фото

05:27 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали борошно, каші та цукор

24 лютого 2024
Новина з фото

21:55 Збитки та перейменування — Харків за два роки повномасштабної війни

Новина з фото

20:29 Два роки не вдома — як живуть українці в Ірландії

20:01 Два роки війни — яка сучасна західна техніка допомогла б Україні

Новина з фото

18:00 Декомунізація по-одеськи — як змінилось місто за два роки повномасштабної війни

Новина з фото

15:21 Два роки не вдома — як живуть українці в Німеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 Зміни життя харків'ян та Харкова за два роки війни — опитування містян

Новина з фото

08:30 Два роки не вдома — як живуть українці в Польщі

Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

24 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

Text
Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

Text

12:55 Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади