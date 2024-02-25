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Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

25 февраля 2024 г. 12:22

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

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11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

24 февраля 2024
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Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

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15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

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Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов розповів, що у бюджеті Києва наразі немає коштів на будівництво парковок. У зв'язку з цим якраз дозволили безкоштовне паркування, що призводить до транспортного колапсу. 

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE

Проблеми паркування у Києві

За словами Бахматова, ініціатива щодо безкоштовного паркування у столиці ж дещо провальною. Адже, в таких умовах, коли немає місця для стоянки авто, починається транспортний колапс. 

"Київрада про**ала паркування у місті — знову воно безкоштовне. А якщо безкоштовне паркування, то що відбувається далі? Хаос", — сказав Бахматов. 

Він додав, що у той же час за нелегальне паркування у Києві активно евакуюють авто. Так, лише за січень 2024 року кияни сплатили 5 мільйонів гривень за відповідне порушення. Як пояснив Бахматов, на цій евакуації заробляє не місто, а приватні компанії. 

"Я хочу звернутися до всіх, кому це заважає: якщо ви хочете, щоб ця мафіозна структура збанкрутіла, перестаньте порушувати", — сказав Бахматов.

Нагадаємо, раніше Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом. Також він назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.

 

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Text

11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

24 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
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21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

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20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

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20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

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17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

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