Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

В Україні у неділю, 25 лютого, триває форум "Україна. Рік 2024". В рамках заходу Президент Володимир Зеленський виступає на пресконференції.

Відео виступу можна переглянути в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час пресконференції Зеленський обговорить прогрес України в війні проти Росії.

Також він розповість про розвиток оборонних сил, економічний стан та питання миру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Куп'янську Харківської області зараз потрібна допомога. Для того, аби окупанти не прорвали цю ділянку фронту, необхідне збільшення підтримки західних союзників.

А Єрмак розповів, що на сьогодні Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму.

Водночас Буданов зазначив, що чим більше Росія буде вести проти України відкриту війну, тим більше "всіляких подій" буде відбуватися на її території. Ба більше, наша держава буде нарощувати темпи таких операцій у РФ.

Крім того, Кубраков пояснив, що допомогло уникнути блекаутів цієї зими. Зокрема, це пасивний захист енергооб’єктів.