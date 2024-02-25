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Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024 р. 17:18

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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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16:30Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

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15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

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15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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В Україні у неділю, 25 лютого, триває форум "Україна. Рік 2024". В рамках заходу Президент Володимир Зеленський виступає на пресконференції.

Відео виступу можна переглянути в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час пресконференції Зеленський обговорить прогрес України в війні проти Росії.

Також він розповість про розвиток оборонних сил, економічний стан та питання миру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Куп'янську Харківської області зараз потрібна допомога. Для того, аби окупанти не прорвали цю ділянку фронту, необхідне збільшення підтримки західних союзників.

А Єрмак розповів, що на сьогодні Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму. 

Водночас Буданов зазначив, що чим більше Росія буде вести проти України відкриту війну, тим більше "всіляких подій" буде відбуватися на її території. Ба більше, наша держава буде нарощувати темпи таких операцій у РФ.

Крім того, Кубраков пояснив, що допомогло уникнути блекаутів цієї зими. Зокрема, це пасивний захист енергооб’єктів.

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18:57 "Нелегітимність" Зеленського з травня — реакція глави держави

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18:54 У Полтаві пролунали вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:47 Хто відповідатиме за лінії оборони на фронті — Зеленський відповів

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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція