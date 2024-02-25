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Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024 г. 17:18

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

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16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

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15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

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15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

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14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Text

16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

Text

14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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В Украине в воскресенье, 25 февраля, проходит форум "Україна. Рік 2024". В рамках мероприятия президент Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции.

Видео выступления можно просмотреть в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

В ходе пресс-конференции Зеленский обсудит прогресс Украины в войне против России.

Также он расскажет о развитии оборонных сил, экономическом положении и вопросах мира.

Напомним, Зеленский заявил, что Купянске Харьковской области сейчас нужна помощь. Для того чтобы оккупанты не прорвали этот участок фронта, необходимо увеличение поддержки западных союзников.

А Ермак рассказал, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.

В то же время Буданов отметил, что чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше "всяческих событий" будет происходить на ее территории. Более того, наше государство будет наращивать темпы таких операций в РФ.

Кроме того, Кубраков объяснил, что помогло избежать блекаутов этой зимой. В частности, это пассивная защита энергообъектов.

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18:09 Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин

Срочная новость

18:04 В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция