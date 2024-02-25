Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 25 февраля, проходит форум "Україна. Рік 2024". В рамках мероприятия президент Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции.

Видео выступления можно просмотреть в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

В ходе пресс-конференции Зеленский обсудит прогресс Украины в войне против России.

Также он расскажет о развитии оборонных сил, экономическом положении и вопросах мира.

Напомним, Зеленский заявил, что Купянске Харьковской области сейчас нужна помощь. Для того чтобы оккупанты не прорвали этот участок фронта, необходимо увеличение поддержки западных союзников.

А Ермак рассказал, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.

В то же время Буданов отметил, что чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше "всяческих событий" будет происходить на ее территории. Более того, наше государство будет наращивать темпы таких операций в РФ.

Кроме того, Кубраков объяснил, что помогло избежать блекаутов этой зимой. В частности, это пассивная защита энергообъектов.