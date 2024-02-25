Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

У Києві проходить форум військо-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого. Наприкінці заходу на пресконференції виступить президент Володимир Зеленський.

Прямий ефір можна подивитися о 16:00 за посиланням Новини.LIVE.

Виступ Зеленського на форумі "Україна. Рік 2024"

Як відомо, під час свого виступу Зеленський обговорить прогрес України в війні, розвиток оборонних сил, економічний стан та питання миру. Крім того, президент відповість на питання представників ЗМІ.

Що варто знати про перебіг форуму

Нагадаємо, Рустем Умєров вже виступив на форумі "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що за весь час великої війни Росія випустила по містах України понад вісім тисяч ракет.

Михайло Федоров заявив, що близько 90% всіх БпЛА, які використовують Сили оборони на полі бою, виготовлені в Україні.

Руслан Стефанчук під час свого виступу відповів, як довго Володимир Зеленський перебуватиме на своїй посаді.