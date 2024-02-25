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Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

25 лютого 2024 р. 16:30

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16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

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15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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16 лютого 2024 р. 14:00

У Києві проходить форум військо-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого. Наприкінці заходу на пресконференції виступить президент Володимир Зеленський. 

Прямий ефір можна подивитися о 16:00 за посиланням Новини.LIVE.

Виступ Зеленського на форумі "Україна. Рік 2024"

Як відомо, під час свого виступу Зеленський обговорить прогрес України в війні, розвиток оборонних сил, економічний стан та питання миру. Крім того, президент відповість на питання представників ЗМІ. 

Що варто знати про перебіг форуму

Нагадаємо,  Рустем Умєров вже виступив на форумі "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що за весь час великої війни Росія випустила по містах України понад вісім тисяч ракет. 

Михайло Федоров заявив, що близько 90% всіх БпЛА, які використовують Сили оборони на полі бою, виготовлені в Україні.

Руслан Стефанчук під час свого виступу відповів,  як довго Володимир Зеленський перебуватиме на своїй посаді.

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16:35 У Львові судили нацгвардійця, який побив знайомого та погрожував йому пістолетом

16:30 Чого одеситам чекати від погоди завтра

16:25 Буданов розповів, як довго в Росії буде траплятись "бавовна"

16:20 Збірна України зі стрільби з лука здобула дев'ять нагород на Євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:15 Міністр інфраструктури пояснив, чому цієї зими в Україні не було блекаутів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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