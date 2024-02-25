Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

В Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В конце мероприятия на пресс-конференции выступит президент Владимир Зеленский.

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Выступление Зеленского на форуме "Украина. Год 2024"

Как известно, во время своего выступления Зеленский обсудит прогресс Украины в войне, развитие оборонных сил, экономическое состояние и мир. Кроме того, президент ответит на вопросы представителей СМИ.

Что следует знать о ходе форума

Напомним, Рустем Умеров уже выступил на форуме "Украина. Год 2024". Он отметил, что за все время Великой войны Россия выпустила по городам Украины более восьми тысяч ракет.

Михаил Федоров заявил, что около 90% всех БПЛА, использующих Силы обороны на поле боя, изготовлены в Украине.

Руслан Стефанчук во время своего выступления ответил, как долго Владимир Зеленский будет находиться на своем посту.