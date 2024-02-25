Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогоднішній день Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму.

Про це Єрмак розповів у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Єрмак про безпекові домовленості з партнерами

"При цьому президентові ніколи не буде "Мінська-3", так само ніколи не буде "Будапешту". Ми зробили всі висновки з помилок нашої країни за весь цей період. Ми віримо в конкретику, віримо в юридичні зобов'язання і саме на цьому побудовані договори, які ми вже уклали з шести країнами", — сказав Єрмак, коментуючи безпекові угоди з європейськими країнами.

Він додав, Україна підписала угоди про співпрацю майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Це, за його словами, відіграє неабияку роль на шляху до членства нашої держави в Альянс.

"Кожна з цих угод місить підтримку України на шляху до НАТО і ЄС, тому ми розглядаємо ці угоди як проміжний етап до членства в НАТО", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію заходу можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.