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Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

25 лютого 2024 р. 16:50

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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогоднішній день Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму. 

Про це Єрмак розповів у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Єрмак про безпекові домовленості з партнерами

"При цьому президентові ніколи не буде "Мінська-3", так само ніколи не буде "Будапешту". Ми зробили всі висновки з помилок нашої країни за весь цей період. Ми віримо в конкретику, віримо в юридичні зобов'язання і саме на цьому побудовані договори, які ми вже уклали з шести країнами", — сказав Єрмак, коментуючи безпекові угоди з європейськими країнами. 

Він додав, Україна підписала угоди про співпрацю майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Це, за його словами, відіграє неабияку роль на шляху до членства нашої держави в Альянс. 

"Кожна з цих угод місить підтримку України на шляху до НАТО і ЄС, тому ми розглядаємо ці угоди як проміжний етап до членства в НАТО", — наголосив Єрмак. 

Нагадаємо, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію заходу можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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18:18 Зеленський заявив, що від цього року залежатиме формат закінчення війни

18:16 Стало відомо, чи відбиратимуть квартири в ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині на вечір неділі

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція