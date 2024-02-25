Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогоднішній день Україна підписала угоди про співпрацю майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Це, за його словами, відіграє неабияку роль на шляху до членства нашої держави в Альянс.

Про це Єрмак заявив у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Вступ України в НАТО

"Ми зробили всі висновки з помилок, які були в нашої країни. Тому зараз ми віримо в конкретику та юридичні зобов’язання. Саме на цьому будуються договори, які ми вже уклали з 6 країнами", — сказав Єрмак.

Він додав, що, зокрема, учора, 24 лютого, Україна підписала відповідні домовленості з Канадою та Італією. Очікується, що найближчим часом до цих угод приєднаються ще декілька країн.

"Цими угодами ми вже практично покрили весь Європейський Союз. залишилося ще чотири країни ЄС і три країни НАТО, з якими ми ще не уклали домовленості", — сказав керівник ОП.

Нагадаємо, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію заходу можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

До слова, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Україна має стати членом НАТО та Європейського Союзу, проте, за його словами, це неможливо, поки триває війна в країні.