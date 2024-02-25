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Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

25 февраля 2024 г. 15:20

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15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

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12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

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11:27 В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

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23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

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21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о сотрудничестве почти со всеми странами ЕС и НАТО. Это, по его словам, играет большую роль на пути к членству нашего государства в Альянс.

Об этом Ермак заявил в рамках форума "Украина. Год 2024".

Вступление Украины в НАТО

"Мы сделали все выводы из ошибок, которые были у нашей страны. Поэтому сейчас мы верим в конкретику и юридические обязательства. Именно на этом строятся договоры, которые мы уже заключили с 6 странами", — сказал Ермак.

Он добавил, что в частности, вчера, 24 февраля, Украина подписала соответствующие договоренности с Канадой и Италией. Ожидается, что в ближайшее время к этим соглашениям присоединятся еще несколько стран.

"Этими соглашениями мы уже практически покрыли весь Европейский Союз. Осталось еще четыре страны ЕС и три страны НАТО, с которыми мы еще не заключили договоренности", — сказал руководитель ОП.

Напомним, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

К слову, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза, однако, по его словам, это невозможно, пока идет война в стране.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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