Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о сотрудничестве почти со всеми странами ЕС и НАТО. Это, по его словам, играет большую роль на пути к членству нашего государства в Альянс.

Об этом Ермак заявил в рамках форума "Украина. Год 2024".

Вступление Украины в НАТО

"Мы сделали все выводы из ошибок, которые были у нашей страны. Поэтому сейчас мы верим в конкретику и юридические обязательства. Именно на этом строятся договоры, которые мы уже заключили с 6 странами", — сказал Ермак.

Он добавил, что в частности, вчера, 24 февраля, Украина подписала соответствующие договоренности с Канадой и Италией. Ожидается, что в ближайшее время к этим соглашениям присоединятся еще несколько стран.

"Этими соглашениями мы уже практически покрыли весь Европейский Союз. Осталось еще четыре страны ЕС и три страны НАТО, с которыми мы еще не заключили договоренности", — сказал руководитель ОП.

Напомним, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

К слову, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза, однако, по его словам, это невозможно, пока идет война в стране.