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Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

25 февраля 2024 г. 16:50

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.

Об этом Ермак рассказал в рамках форума "Украина. Год 2024".

Ермак о договорах безопасности с партнерами

При этом президенту никогда не будет "Минская-3", так же никогда не будет "Будапешту". Мы сделали все выводы из ошибок нашей страны за весь этот период. Мы верим в конкретику, верим в юридические обязательства и именно на этом построены договоры, которые мы уже заключили с шести странами", — сказал Ермак, комментируя соглашения о безопасности с европейскими странами.

Он добавил, что Украина подписала соглашения о сотрудничестве почти со всеми странами ЕС и НАТО. Это, по его словам, играет большую роль на пути к членству нашего государства в Альянс.

"Каждое из этих соглашений содержит поддержку Украины на пути к НАТО и ЕС, поэтому мы рассматриваем эти соглашения как промежуточный этап к членству в НАТО", — подчеркнул Ермак.

Напомним, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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18:09 Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин

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18:04 В Украине воздушная тревога — есть угроза ракетного удара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США

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17:56 От кого зависит приглашение Украины в НАТО на саммите в США — ответ Зеленского

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

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