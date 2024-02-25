Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.

Об этом Ермак рассказал в рамках форума "Украина. Год 2024".

Ермак о договорах безопасности с партнерами

При этом президенту никогда не будет "Минская-3", так же никогда не будет "Будапешту". Мы сделали все выводы из ошибок нашей страны за весь этот период. Мы верим в конкретику, верим в юридические обязательства и именно на этом построены договоры, которые мы уже заключили с шести странами", — сказал Ермак, комментируя соглашения о безопасности с европейскими странами.

Он добавил, что Украина подписала соглашения о сотрудничестве почти со всеми странами ЕС и НАТО. Это, по его словам, играет большую роль на пути к членству нашего государства в Альянс.

"Каждое из этих соглашений содержит поддержку Украины на пути к НАТО и ЕС, поэтому мы рассматриваем эти соглашения как промежуточный этап к членству в НАТО", — подчеркнул Ермак.

Напомним, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.