Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

В російському полоні перебуває ще понад 900 захисників бригади "Азов". На думку одного з бійці цього підрозділу Богдана Кротевича, "азовців" та інших військовополонених на борту збитого літака ІЛ-76 не було.

Про це військовий розповів в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

Чи були полонені на борту літака ІЛ-76

"Трішки більше 900, точну цифру не скажу", — сказав Кротевич, говорячи про кількість полонених бійців "Азову".

Ба більше, він вважає, що захисників "Азову" та інших військовополонених на борту літака ІЛ-76, який нещодавно впав на території РФ, не було. На думку військового, це схоже на чергову ворожу провокацію. Хоча підтверджує, що РФ наразі дійсно саботує видачу "азовців".

"Я майже впевнений, що військовополонених там не було. Я думаю, вони вчерговий раз збили свій літак через свою помилку і вирішили мати з цього якусь користь", — додав Кротевич.

Нагадаємо, у центрі Києва на Майдані Незалежності відбулася масштабна акція за повернення українських військовополонених у неділю, 19 лютого. Небайдужі мешканці столиці та люди, чиї рідні у полоні, прийшли висловити свою підтримку військовим.

На мітинг на підтримку полонених "азовців" прийшов український співак Володимир Дантес. Артист вважає, що дуже важливо підтримувати акції повернення захисників.