Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

Украинский певец Владимир Дантес пришел на митинг в Киеве в поддержку пленных "азовцев". Артист считает, что крайне важно поддерживать акции о возвращении защитников.

Об этом Дантес рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE

Владимир Дантес об акции в поддержку пленных военнослужащих

Дантес рассказал, что лично у него никого нет из близких в плену. При этом он считает, что практически у каждого украинца есть кто-то, кто находится в плену.

"Мы большая страна, единая нация и мы должны собираться. Ты слышишь истории людей, а значит это и моя история", — добавил певец.

Дантес также считает, что война всех заставила сблизиться с армией. При этом, он выразил надежду, что нашим детям уже не придется так относиться к военным.

"На следующей неделе сюда тоже придут с детьми. Такая наша жизнь. Не надо детей закрывать от всего этого. Это нужно делать. Это страшно, но люди это делают все равно не смотря ни на что", — указал Дантес.

Напомним, под зданием КГГА собрались киевляне на акцию протеста. Они потребовали вместо выделения денег на брусчатку, направить их на помощь украинским военным.

Ранее в центре Харькова состоялся мирный митинг в поддержку Вооруженных сил Украины. Митингующие требовали от местной власти направлять больше денег на поддержку военных.