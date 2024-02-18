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Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

18 лютого 2024 р. 19:16

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17 лютого 2024
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Новина з відео

18:17 Рішення виводити війська з Авдіївки — Зеленський назвав причину

Text
Новина з відео

17:53 Росія звинуватила США у вбивстві Навального — Яковенко озвучив подробиці справи

Text

03:10 Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

16 лютого 2024
Text

23:30 В Одесі відбулася презентація фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва

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21:33 Пресконференція Зеленського і Макрона — ефір Новини.LIVE

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21:19 Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Український співак Володимир Дантес прийшов на мітинг у Києві на підтримку полонених "азовців". Артист вважає, що дуже важливо підтримувати акції повернення захисників.

Про це Дантес розповів у коментарі кореспондентові Новини.LIVE

Володимир Дантес про акцію на підтримку полонених військовослужбовців

Дантес розповів, що особисто у нього нікого немає із близьких у полоні. При цьому він вважає, що практично кожен українець має хтось, хто перебуває в полоні.

"Ми велика країна, єдина нація і ми маємо збиратися. Ти чуєш історії людей, а отже, це і моя історія", — додав співак.

Дантес також вважає, що війна змусила всіх зблизитися з армією. При цьому він висловив сподівання, що нашим дітям уже не доведеться так ставитись до військових.

"Наступного тижня сюди теж прийдуть з дітьми. Таке наше життя. Не треба дітей закривати від усього цього. Це потрібно робити. Це страшно, але люди це роблять все одно незважаючи ні на що", — зазначив Дантес.

Нагадаємо, під будівлею КМДА зібралися кияни на акцію протесту. Вони вимагали замість виділення грошей на бруківку, направити їх на допомогу українським військовим.

Раніше у центрі Харкова відбувся мирний мітинг на підтримку Збройних сил України. Мітингувальники вимагали від місцевої влади спрямовувати більше грошей на підтримку військових.

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