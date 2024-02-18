Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

Український співак Володимир Дантес прийшов на мітинг у Києві на підтримку полонених "азовців". Артист вважає, що дуже важливо підтримувати акції повернення захисників.

Про це Дантес розповів у коментарі кореспондентові Новини.LIVE

Володимир Дантес про акцію на підтримку полонених військовослужбовців

Дантес розповів, що особисто у нього нікого немає із близьких у полоні. При цьому він вважає, що практично кожен українець має хтось, хто перебуває в полоні.

"Ми велика країна, єдина нація і ми маємо збиратися. Ти чуєш історії людей, а отже, це і моя історія", — додав співак.

Дантес також вважає, що війна змусила всіх зблизитися з армією. При цьому він висловив сподівання, що нашим дітям уже не доведеться так ставитись до військових.

"Наступного тижня сюди теж прийдуть з дітьми. Таке наше життя. Не треба дітей закривати від усього цього. Це потрібно робити. Це страшно, але люди це роблять все одно незважаючи ні на що", — зазначив Дантес.

Нагадаємо, під будівлею КМДА зібралися кияни на акцію протесту. Вони вимагали замість виділення грошей на бруківку, направити їх на допомогу українським військовим.

Раніше у центрі Харкова відбувся мирний мітинг на підтримку Збройних сил України. Мітингувальники вимагали від місцевої влади спрямовувати більше грошей на підтримку військових.