Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

В российском плену находятся еще более 900 защитников бригады "Азов". По мнению одного из бойцов этого подразделения Богдана Кротевича, "азовцев" и других военнопленных на борту сбитого самолета ИЛ-76 не было.

Об этом военный рассказал в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

Были пленены на борту самолета ИЛ-76

"Немножко больше 900, точную цифру не скажу", — сказал Кротевич, говоря о количестве пленных бойцов "Азова".

Более того, он считает, что защитников "Азова" и других военнопленных на борту самолета ИЛ-76, который недавно упал на территории РФ, не было. По мнению военного, это похоже на очередную вражескую провокацию. Хотя подтверждает, что РФ действительно саботирует выдачу "азовцев".

"Я почти уверен, что военнопленных там не было. Я думаю, они в очередной раз сбили свой самолет из-за своей ошибки и решили извлечь из этого какую-то пользу", — добавил Кротевич.

Напомним, в центре Киева на Майдане Незалежности прошла масштабная акция за возвращение украинских военнопленных в воскресенье, 19 февраля. Небезразличные жители столицы и люди, чьи родные в плену пришли выразить свою поддержку военным.

На митинг в поддержку пленных "азовцев" пришел украинский певец Владимир Дантес. Артист считает, что очень важно поддерживать акции возвращения защитников.