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Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

19 февраля 2024 г. 12:15

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

Text

10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Text

09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

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В российском плену находятся еще более 900 защитников бригады "Азов". По мнению одного из бойцов этого подразделения Богдана Кротевича, "азовцев" и других военнопленных на борту сбитого самолета ИЛ-76 не было.

Об этом военный рассказал в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

Были пленены на борту самолета ИЛ-76

"Немножко больше 900, точную цифру не скажу", — сказал Кротевич, говоря о количестве пленных бойцов "Азова".

Более того, он считает, что защитников "Азова" и других военнопленных на борту самолета ИЛ-76, который недавно упал на территории РФ, не было. По мнению военного, это похоже на очередную вражескую провокацию. Хотя подтверждает, что РФ действительно саботирует выдачу "азовцев".

"Я почти уверен, что военнопленных там не было. Я думаю, они в очередной раз сбили свой самолет из-за своей ошибки и решили извлечь из этого какую-то пользу", — добавил Кротевич.

Напомним, в центре Киева на Майдане Незалежности прошла масштабная акция за возвращение украинских военнопленных в воскресенье, 19 февраля. Небезразличные жители столицы и люди, чьи родные в плену пришли выразить свою поддержку военным.

На митинг в поддержку пленных "азовцев" пришел украинский певец Владимир Дантес. Артист считает, что очень важно поддерживать акции возвращения защитников.

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13:01 В Украине будут судить двух экс-полицейских из Мариуполя — они перешли на сторону врага

12:55 Реал будет платить Мбаппе больше, чем Винисиусу и Беллингему

12:54 В Раде рассказали, какие правки могут внести в законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:46 Известно, откуда летел — новые детали падения самолета в Мариуполе

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09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

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23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

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