У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

У центрі Києва на Майдані Незалежності відбулася масштабна акція за повернення українських військовополонених у неділю, 19 лютого. Небайдужі мешканці столиці та люди, чиї рідні у полоні прийшли висловити свою підтримку військовим.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Акція на підтримку українських полонених

Понад 200 людей зібралися сьогодні на столичному Майдані. Люди встали вздовж дороги, а машини, що проїжджали повз, сигналили учасникам акції. Хтось прийшов сюди вперше, а інші люди вже не вперше беруть участь у подібному заході.

"У мене племінник — захисник Маріуполя, мобілізований у лютому 2022 року. Він обороняв Маріуполь, а потім "Азовсталь". За останньою інформацією, він досі там. Це остання інформація від його побратима, який повернувся з російського полону", — каже учасниця акції.

Інша жінка стояла з плакатом, на якому написано, що вона чекає на сина з полону. За її словами, він 88 днів захищав Маріуполь.

"Жодних новин про нього немає. Зателефонували тільки з Оленівки, що вони вийшли з "Азовсталі". Це було у травні 2022 року", — каже жінка.

Нагадаємо, український співак Володимир Дантес прийшов на мітинг у Києві на підтримку полонених "азовців". Артист вважає, що дуже важливо підтримувати акції повернення захисників.

Раніше під будівлею КМДА зібралися кияни на акцію протесту. Вони вимагали замість виділення грошей на бруківку, направити їх на допомогу українським військовим.