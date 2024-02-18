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В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

18 февраля 2024 г. 23:59

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23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

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19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

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17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

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03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

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23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

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В центре Киева на Майдане Незалежности состоялась масштабная акция за возвращение украинских военнопленных в воскресенье, 19 февраля. Неравнодушные жители столицы и люди, чьи родные в плену пришли выразить свою поддержку военным.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

Акция в поддержку украинских пленных

Более 200 людей собрались сегодня на столичном Майдане. Люди встали вдоль дороги, а проезжающие мимо машины сигналили участникам акции. Кто-то пришел сюда впервые, а другие люди уже не в первый раз участвуют в подобном мероприятии.

"У меня племянник — защитник Мариуполя, мобилизованный в феврале 2022 года. Он оборонял Мариуполь, а потом "Азовсталь". ПО последней информации, он до сих пор там. Это последняя информация от его собрата, который вернулся из российского плена", — говорит участница акции.

Другая женщина стояла с плакатом, на котором написано, что она ждет сына из плена. По ее словам, он 88 дней защищал Мариуполь.

"Никаких новостей о нем нет. Позвонили только из Еленовки, что они вышли с "Азовстали". Это было в мае 2022 года", — говорит женщина.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес пришел на митинг в Киеве в поддержку пленных "азовцев". Артист считает, что крайне важно поддерживать акции о возвращении защитников.

Ранее под зданием КГГА собрались киевляне на акцию протеста. Они потребовали вместо выделения денег на брусчатку, направить их на помощь украинским военным.

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