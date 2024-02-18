В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

В центре Киева на Майдане Незалежности состоялась масштабная акция за возвращение украинских военнопленных в воскресенье, 19 февраля. Неравнодушные жители столицы и люди, чьи родные в плену пришли выразить свою поддержку военным.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

Акция в поддержку украинских пленных

Более 200 людей собрались сегодня на столичном Майдане. Люди встали вдоль дороги, а проезжающие мимо машины сигналили участникам акции. Кто-то пришел сюда впервые, а другие люди уже не в первый раз участвуют в подобном мероприятии.

"У меня племянник — защитник Мариуполя, мобилизованный в феврале 2022 года. Он оборонял Мариуполь, а потом "Азовсталь". ПО последней информации, он до сих пор там. Это последняя информация от его собрата, который вернулся из российского плена", — говорит участница акции.

Другая женщина стояла с плакатом, на котором написано, что она ждет сына из плена. По ее словам, он 88 дней защищал Мариуполь.

"Никаких новостей о нем нет. Позвонили только из Еленовки, что они вышли с "Азовстали". Это было в мае 2022 года", — говорит женщина.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес пришел на митинг в Киеве в поддержку пленных "азовцев". Артист считает, что крайне важно поддерживать акции о возвращении защитников.

Ранее под зданием КГГА собрались киевляне на акцию протеста. Они потребовали вместо выделения денег на брусчатку, направить их на помощь украинским военным.