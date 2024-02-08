Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Війна — це вже давно не протистояння фізичної сили, а змагання розуму, технологій та наукового потенціалу. Російсько-українська не є виключенням. У той же час, на фронті наразі військовим не вистачає військової техніки та озброєння.

Таку думку висловив командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов в інтерв'ю Олесі Бацман.

Чого не вистачає на фронті та що найважче у війні

За словами військового, війна дуже мутувала у своєму перебігу. Якщо колись це були протистояння фізичною силою, то сьогодні вирішує розум, технологічний та науковий потенціал.

"Світ рухається у майбутнє і війна теж рухається у майбутнє. Безумовно, це війна технологій, це давно не протистояння фізичної сили, це змагання розуму та наукового потенціалу", — сказав Волохов.

У той же час, він додав, на фронті наразі стоїть питання дефіциту військової техніки та озброєння.

"Всього не вистачає: дрони потрібні, машини потрібні. А як визначити: вистачає чи ні? Я скажу, що вистачає, коли ми переможемо і коли у нас буде достатньо ресурсів. Тоді я скажу, що вистачає", — зазначив військовий.

Відповідаючи на питання, що найважче у війні, він сказав — вижити та перемогти.

"Що на війні найтяжче? Вижити і перемогти. Це, напевно, на кожній війні так і це являється нашою найбільшою задачою", — наголосив Волохов.

Нагадаємо, наразі ситуація на кожній ділянці фронту є досить напруженою та подекуди навіть критичною. Крім того, військові ЗСУ зіштовхнулися з такою проблемою, як снарядний голод.

Додамо, Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ.