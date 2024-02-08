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Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

08 лютого 2024 р. 11:00

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10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

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09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Text

07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

7 лютого 2024
Text

19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

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19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

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17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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Війна — це вже давно не протистояння фізичної сили, а змагання розуму, технологій та наукового потенціалу. Російсько-українська не є виключенням. У той же час, на фронті наразі військовим не вистачає військової техніки та озброєння. 

Таку думку висловив командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов в інтерв'ю Олесі Бацман. 

Чого не вистачає на фронті та що найважче у війні

За словами військового, війна дуже мутувала у своєму перебігу. Якщо колись це були протистояння фізичною силою, то сьогодні вирішує розум, технологічний та науковий потенціал. 

"Світ рухається у майбутнє і війна теж рухається у майбутнє. Безумовно, це війна технологій, це давно не протистояння фізичної сили, це змагання розуму та наукового потенціалу", — сказав Волохов. 

У той же час, він додав, на фронті наразі стоїть питання дефіциту військової техніки та озброєння. 

"Всього не вистачає: дрони потрібні, машини потрібні. А як визначити: вистачає чи ні? Я скажу, що вистачає, коли ми переможемо і коли у нас буде достатньо ресурсів. Тоді я скажу, що вистачає", — зазначив військовий. 

Відповідаючи на питання, що найважче у війні, він сказав — вижити та перемогти. 

"Що на війні найтяжче? Вижити і перемогти. Це, напевно, на кожній війні так і це являється нашою найбільшою задачою", — наголосив Волохов. 

Нагадаємо, наразі ситуація на кожній ділянці фронту є досить напруженою та подекуди навіть критичною. Крім того, військові ЗСУ зіштовхнулися з такою проблемою, як снарядний голод. 

Додамо, Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ. 

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10:45 РФ відновила чергування у Чорному морі — скільки загрожує кораблів

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10:43 Росіяни вчергове атакували мирні міста Донеччини, є загиблі та поранені

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