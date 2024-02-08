Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Война — это уже давно не противостояние физической силы, а соревнование разума, технологий и научного потенциала. Российско-украинская не исключение. В то же время, сейчас на фронте военным не хватает военной техники и вооружения.

Такое мнение высказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов в интервью Алесе Бацман.

Чего не хватает на фронте и что тяжелее всего в войне

По словам военного, война очень мутировала в своем течении. Если когда-то это были противостояния физической силой, то сегодня решает разум, технологический и научный потенциал.

"Мир движется в будущее и война тоже движется в будущее. Безусловно, это война технологий, это давно не противостояние физической силы, это соревнование ума и научного потенциала", — сказал Волохов.

В то же время он добавил, что на фронте сейчас стоит вопрос дефицита военной техники и вооружения.

"Всего не хватает: дроны нужны, машины нужны. А как определить: хватает или нет? Я скажу, что хватает, когда мы победим и когда у нас будет достаточно ресурсов. Тогда я скажу, что хватает", — отметил военный.

Отвечая на вопрос, что тяжелее всего в войне, он сказал — выжить и победить.

"Что на войне тяжелее всего? Выжить и победить. Это, наверное, на каждой войне так и это является нашей самой большой задачей", — подчеркнул Волохов.

Напомним, сейчас ситуация на каждом участке фронта достаточно напряженная и иногда даже критическая. Кроме того, военные ВСУ столкнулись с такой проблемой как снарядный голод.

Добавим, Владимир Зеленский утвердил создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельный род войск.