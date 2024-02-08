Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя arrow
Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

8 февраля 2024 г. 11:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Война — это уже давно не противостояние физической силы, а соревнование разума, технологий и научного потенциала. Российско-украинская не исключение. В то же время, сейчас на фронте военным не хватает военной техники и вооружения.

Такое мнение высказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов в интервью Алесе Бацман.

Чего не хватает на фронте и что тяжелее всего в войне

По словам военного, война очень мутировала в своем течении. Если когда-то это были противостояния физической силой, то сегодня решает разум, технологический и научный потенциал.

"Мир движется в будущее и война тоже движется в будущее. Безусловно, это война технологий, это давно не противостояние физической силы, это соревнование ума и научного потенциала", — сказал Волохов.

В то же время он добавил, что на фронте сейчас стоит вопрос дефицита военной техники и вооружения.

"Всего не хватает: дроны нужны, машины нужны. А как определить: хватает или нет? Я скажу, что хватает, когда мы победим и когда у нас будет достаточно ресурсов. Тогда я скажу, что хватает", — отметил военный.

Отвечая на вопрос, что тяжелее всего в войне, он сказал — выжить и победить.

"Что на войне тяжелее всего? Выжить и победить. Это, наверное, на каждой войне так и это является нашей самой большой задачей", — подчеркнул Волохов.

Напомним, сейчас ситуация на каждом участке фронта достаточно напряженная и иногда даже критическая. Кроме того, военные ВСУ столкнулись с такой проблемой как снарядный голод.

Добавим, Владимир Зеленский утвердил создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельный род войск.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

11:26 Швеция существенно увеличит помощь украинцам в 2024 году

11:23 Во Львовской области мужчина отсудил полмиллиона гривен за незаконное обвинение

11:15 Враг атаковал Одессу ударными дронами — что известно о попадании

11:11 Лунин рассказал о планах и обратился к болельщикам Реала

11:07 В Китае нашли крупнейшее в Азии месторождение лития — почти миллион тонн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

10:45 РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям

Новость с фото

10:43 Россияне в очередной раз атаковали мирные города Донетчины, есть погибшие и раненые

10:36 Судаков переедет в Италию, но не в Ювентус

10:29 ПриватБанк предупредил о сроке действия карт и дал советы беженцам

11:26 Швеция существенно увеличит помощь украинцам в 2024 году

11:23 Во Львовской области мужчина отсудил полмиллиона гривен за незаконное обвинение

11:15 Враг атаковал Одессу ударными дронами — что известно о попадании

11:11 Лунин рассказал о планах и обратился к болельщикам Реала

11:07 В Китае нашли крупнейшее в Азии месторождение лития — почти миллион тонн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям

Новость с фото

10:43 Россияне в очередной раз атаковали мирные города Донетчины, есть погибшие и раненые

10:36 Судаков переедет в Италию, но не в Ювентус

10:29 ПриватБанк предупредил о сроке действия карт и дал советы беженцам

10:20 Арахамия назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые необходимо изменить

06:30 Бюджет войны — что питает госсмету России и как уничтожить ее экономику

Новость с фото

04:44 Ветряк, детский аттракцион и многоцелевой вертолет. Самые странные предложения на OLX в Украине

7 февраля 2024
Новость с видео

20:20 Как Хаджибей стал Одессой — интересные детали и исторические факты о Южной Пальмире

19:51 "Циркон" и "Калибры" — в чем особенность обстрела Украины 7 февраля

Новость с видео

17:50 Антиконституционные нормы законопроекта о мобилизации — как избежать блокирования счетов

Новость с видео

13:40 Они ищут жизнь — что происходит у горящей многоэтажки в Киеве

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в феврале

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Ситуация обостряется — смогут ли ВСУ удержать Авдеевку

Новость с видео

06:01 "Левые" чеки и оптимизация НДС — как крупные торговые сети обманывают украинцев во время войны

Новость с фото

05:11 Цены в Украине в 2024 году — на сколько в магазинах подорожали рыба и морепродукты

Text

11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил