Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

Наразі ситуація на кожній ділянці фронту є досить напруженою та подекуди навіть критичною. Крім того, військові ЗСУ зіштовхнулися з такою проблемою, як снарядний голод.

Таку думку висловив військовий 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного командування НГУ "Рубіж" Володимир Ращук в ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація на фронті

"Ми вже другий рік воюємо у таких умовах, що окрім чуда, я не знаю, що нам може допомогти. В умовах тотальної переваги в кількості особового складу, озброєння, снарядів ми все одно продовжуємо стримувати лінію оборони, що це просто чудо", — сказав Ращук.

Він додав, що вже два місяці під час ротації знаходиться на Бахмутському напрямку. За останній час українським бійцям вдалося дещо стабілізувати ситуацію, адже до цього, каже, ворог лютував.

Загалом, за словами військового, війна в Україні певним чином "мутувала" і видозмінилась. В умовах снарядного голоду, який наразі є в армії, бійцям неабияк допомагають FPV-дрони.

"Зараз об'єктивно FPV вирішують питання на полі бою. І от сьогодні зранку ми знищили та уразили чотири одиниці ворожої техніки. Ми б'ємо по їх логістиці, командним пунктам. В принципі, якби не вони, нам би було непереливки", — підкреслив Ращук.

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці на Донеччині вкрай напружена. Втім, певна кількість цивільних мешканців продовжують залишатись у місті та відмовляються від евакуації.