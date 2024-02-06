Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці arrow

Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

06 лютого 2024 р. 17:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

Text

16:00 Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ "пішли на дно" — у ВМС назвали цифру

Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

14:00 Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

Text

13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

Text

11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

Text

16:00 Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ "пішли на дно" — у ВМС назвали цифру

Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

14:00 Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

Text

13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

Text

11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02 Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Ситуація в Авдіївці на Донеччині вкрай напружена. Втім, певна кількість цивільних мешканців продовжують залишатись у місті та відмовляються від евакуації

Про це заявив начальник Авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна. 

Скільки цивільних залишається в Авдіївці

За словами очільника МВА, у зв'язку з напруженою ситуацію в Авдіївці представники військової адміністрації і поліції проводять евакуацію цивільних. Станом на сьогоднішній день, у місті залишається 945 місцевих. Втім, не всі з них охоче виїжджають з гарячої точки. 

"На сьогодні на ранок, 945 містян ще є. Зараз запланована евакуація, прямо в ці хвилини відбувається. Тим не менш, люди не дуже охоче виїжджають", — сказав Барабш. 

Він підкреслив, що усі місцеві знають, як і куди звертатися з проханням про евакуацію. Інколи про це просять родичі містян, які знаходяться у інших регіонах України. 

"Дуже часто буває таке, що ми приїжджаємо, а люди відмовляються. Тобто, родичі просять, щоб їх забрали і дуже часто кажуть, що їх вмовили. Але представники військової адміністрації чи поліції приїжджають, а люди навідріз відмовляються", — сказав Барабаш. 

Нагадаємо, пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що бійці Збройних сил України мають просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Йдеться про район довкола Кліщіївки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:15 В Одесі відновлюють дитсадок в історичному центрі після ворожої атаки

Новина з відео

17:04 Федоров анонсував у "Дії" послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео — деталі

Новина з фото

17:01 Знижки від ВАКС — як судді у рази зменшили заставу за Князєва та допомогли йому вийти із СІЗО

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

Новина з відео

16:59 Військком Полтави закликав школярів, які виїхали за кордон, до 17 років повернутися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:45 Термінова допомога — в Одесі шукають донорів з різними групами

16:43 Бюджет Німеччини-2024 — на чому доведеться економити союзнику України

Новина з відео

16:43 Затриманого на хабарі суддю Князєва відсторонили від правосуддя

16:38 Майк Тайсон збирається повернутися на ринг

16:26 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва на захід України — список

17:15 В Одесі відновлюють дитсадок в історичному центрі після ворожої атаки

Новина з відео

17:04 Федоров анонсував у "Дії" послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео — деталі

Новина з фото

17:01 Знижки від ВАКС — як судді у рази зменшили заставу за Князєва та допомогли йому вийти із СІЗО

Новина з відео

16:59 Військком Полтави закликав школярів, які виїхали за кордон, до 17 років повернутися

16:45 Термінова допомога — в Одесі шукають донорів з різними групами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:43 Бюджет Німеччини-2024 — на чому доведеться економити союзнику України

Новина з відео

16:43 Затриманого на хабарі суддю Князєва відсторонили від правосуддя

16:38 Майк Тайсон збирається повернутися на ринг

16:26 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва на захід України — список

16:15 Військові з Одещини можуть придбати житло під 0% — як саме

Новина з фото

17:01 Знижки від ВАКС — як судді у рази зменшили заставу за Князєва та допомогли йому вийти із СІЗО

Новина з відео

07:40 Що думають одесити про можливу відставку Залужного

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у лютому

Новина з фото

05:45 Ціни на оренду в Україні — як у Тернополі змінились ціни на житло у січні

5 лютого 2024
Новина з відео

18:50 Як вибори у США вплинуть на війну в Україні — чи варто очікувати мирних перемовин

06:30 "Ивановец" пішов за крейсером "Москва" — що відомо про черговий морський успіх України

Ексклюзив

06:01 Таємні переговори США з Росією та закінчення війни: інтервʼю Гаррі Каспарова

4 лютого 2024
Новина з відео

19:15 Чи зможе Україна отримати заморожені активи РФ — думка політолога

Новина з відео

17:15 Хто ризикує залишитися без броні — одеський юрист розповів про новий законопроєкт

3 лютого 2024
Новина з відео

19:45 Запізнення через повітряну тривогу — чи можуть звільнити з роботи

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

Text

16:00 Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ "пішли на дно" — у ВМС назвали цифру

Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

14:00 Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

Text

13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

Text

11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02 Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого