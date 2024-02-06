Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці на Донеччині вкрай напружена. Втім, певна кількість цивільних мешканців продовжують залишатись у місті та відмовляються від евакуації.

Про це заявив начальник Авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна.

Скільки цивільних залишається в Авдіївці

За словами очільника МВА, у зв'язку з напруженою ситуацію в Авдіївці представники військової адміністрації і поліції проводять евакуацію цивільних. Станом на сьогоднішній день, у місті залишається 945 місцевих. Втім, не всі з них охоче виїжджають з гарячої точки.

"На сьогодні на ранок, 945 містян ще є. Зараз запланована евакуація, прямо в ці хвилини відбувається. Тим не менш, люди не дуже охоче виїжджають", — сказав Барабш.

Він підкреслив, що усі місцеві знають, як і куди звертатися з проханням про евакуацію. Інколи про це просять родичі містян, які знаходяться у інших регіонах України.

"Дуже часто буває таке, що ми приїжджаємо, а люди відмовляються. Тобто, родичі просять, щоб їх забрали і дуже часто кажуть, що їх вмовили. Але представники військової адміністрації чи поліції приїжджають, а люди навідріз відмовляються", — сказав Барабаш.

Нагадаємо, пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що бійці Збройних сил України мають просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Йдеться про район довкола Кліщіївки.