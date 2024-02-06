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Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

6 февраля 2024 г. 17:00

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

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13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

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11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

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Ситуация в Авдеевке Донецкой области крайне напряженная. Впрочем, определенное количество гражданских жителей продолжают оставаться в городе и отказываются от эвакуации.

Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Сколько гражданских остается в Авдеевке

По словам руководителя ГВА, в связи с напряженной ситуацией в Авдеевке представители военной администрации и полиции проводят эвакуацию гражданских. На сегодняшний день в городе остается 945 местных. Впрочем, не все из них охотно уезжают из горячей точки.

"На сегодняшнее утро, 945 горожан еще есть. Сейчас запланирована эвакуация, прямо в эти минуты происходит. Тем не менее, люди не очень охотно уезжают", — сказал Барабш.

Он подчеркнул, что все местные знают, как и куда обращаться с просьбой об эвакуации. Иногда об этом просят родственники горожан, которые находятся в других регионах Украины.

"Очень часто бывает такое, что мы приезжаем, а люди отказываются. То есть родственники просят, чтобы их забрали и очень часто говорят, что их уговорили. Но представители военной администрации или полиции приезжают, а люди наотрез отказываются", — сказал Барабаш.

Напомним, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины имеют продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе вокруг Клещиевки.

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14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

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13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

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