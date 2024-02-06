Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке Донецкой области крайне напряженная. Впрочем, определенное количество гражданских жителей продолжают оставаться в городе и отказываются от эвакуации.

Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Сколько гражданских остается в Авдеевке

По словам руководителя ГВА, в связи с напряженной ситуацией в Авдеевке представители военной администрации и полиции проводят эвакуацию гражданских. На сегодняшний день в городе остается 945 местных. Впрочем, не все из них охотно уезжают из горячей точки.

"На сегодняшнее утро, 945 горожан еще есть. Сейчас запланирована эвакуация, прямо в эти минуты происходит. Тем не менее, люди не очень охотно уезжают", — сказал Барабш.

Он подчеркнул, что все местные знают, как и куда обращаться с просьбой об эвакуации. Иногда об этом просят родственники горожан, которые находятся в других регионах Украины.

"Очень часто бывает такое, что мы приезжаем, а люди отказываются. То есть родственники просят, чтобы их забрали и очень часто говорят, что их уговорили. Но представители военной администрации или полиции приезжают, а люди наотрез отказываются", — сказал Барабаш.

Напомним, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины имеют продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе вокруг Клещиевки.