Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

Сейчас ситуация на каждом участке фронта достаточно напряженная и иногда даже критическая. Кроме того, военные ВСУ столкнулись с такой проблемой как снарядный голод.

Такое мнение высказал военный 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного командования НГУ "Рубеж" Владимир Ращук в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация на фронте

"Мы уже второй год сражаемся в таких условиях, что кроме чуда, я не знаю, что нам может помочь. В условиях тотального преимущества в количестве личного состава, вооружения, снарядов мы все равно продолжаем сдерживать линию обороны, что это просто чудо", — сказал Ращук.

Он добавил, что уже два месяца во время ротации находится на Бахмутском направлении. За последнее время украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию, ведь до этого, говорит, враг свирепствовал.

В целом, по словам военного, война в Украине "мутировала" и видоизменилась. В условиях снарядного голода, который сейчас находится в армии, бойцам изрядно помогают FPV-дроны.

"Сейчас объективно FPV решают вопросы на поле боя. И вот сегодня утром мы уничтожили и поразили четыре единицы вражеской техники. Мы бьем по их логистике, командным пунктам. В принципе, если бы не они, нам бы не поздоровилось", — подчеркнул Ращук.

Напомним, ситуация в Авдеевке Донецкой области крайне напряженная. Впрочем, количество гражданских жителей продолжают оставаться в городе и отказываются от эвакуации.