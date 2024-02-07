Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

Що відбувається на фронті, який потенціал та запаси ресурсів у РФ і яка перевага безпілотників у війні? Ці та інші теми обговорюють заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на фронті та що думають військові про можливу відставку Залужного

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

— Яка ситуація на фронті: успіхи ЗСУ та просування ворожих військ.

— В Україні створять окремий рід сил для безпілотників: як це допоможе у війні?

— Законопроєкт про мобілізацію: що зміниться в країні?

— Ймовірна відставка Залужного: що думають військові про це?

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Додамо, Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ.