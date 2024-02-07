Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Что происходит на фронте, какой потенциал и запасы ресурсов в РФ и каково преимущество беспилотников в войне? Эти и другие темы обсуждают заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на фронте и что думают военные о возможной отставке Залужного

В прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— Какая ситуация на фронте: успехи ВСУ и продвижение вражеских войск.

— В Украине будет создан отдельный род сил для беспилотников: как это поможет в войне?

— Законопроект о мобилизации: что изменится в стране?

— Вероятна отставка Залужного: что думают военные об этом?

Напомним, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.

Добавим, Владимир Зеленский утвердил создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельный род войск.