Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

У лавах Збройних Сил України перебуває понад 40 тисяч жінок. Вони під час служби стикаються з низкою проблем, серед яких — сприйняття жінки у війську та забезпечення.

Таку думку висловила капітан Нацгвардії України Христина "Кудрява" в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

З якими проблемами стикаються жінки-військові

"Я скажу більше, наші Збройні Сили не були готові до такої кількості людей. Тобто, те, що ми стикаємося ще плюсом з специфікою служби. Я не можу сказати, що це норма, але це передбачувано", — сказала Христина.

За словами військової, жінки в армії стикаються, перш за все, з проблемою довіри. Не всі побратими та командири, як зазначає, можуть серйозно сприймати жінок на тій чи інші посаді, особливо керівній.

По-друге, додала Христина, гостро стоїть питання забезпечення.

"Коли заїхала в Рубіжне перше тилова підтримка. Там були комплекти натільної білизни. І якщо чоловіки могли порозгрібати ті труси, то в мене вибору не було", — сказала Христина.

Нагадаємо, військова ЗСУ в рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" розповіла, як проходить материнство в армії та народження дітей на службі. Крім того, військовослужбовиці поділилися власними думками щодо того, що мають робити цивільні жінки для перемоги та досягнення миру.