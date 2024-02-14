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Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

14 лютого 2024 р. 14:10

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У лавах Збройних Сил України перебуває понад 40 тисяч жінок. Вони під час служби стикаються з низкою проблем, серед яких — сприйняття жінки у війську та забезпечення. 

Таку думку висловила капітан Нацгвардії України Христина "Кудрява" в інтерв'ю Центру протидії дезінформації. 

З якими проблемами стикаються жінки-військові

"Я скажу більше, наші Збройні Сили не були готові до такої кількості людей. Тобто, те, що ми стикаємося ще плюсом з специфікою служби. Я не можу сказати, що це норма, але це передбачувано", — сказала Христина. 

За словами військової, жінки в армії стикаються, перш за все, з проблемою довіри. Не всі побратими та командири, як зазначає, можуть серйозно сприймати жінок на тій чи інші посаді, особливо керівній. 

По-друге, додала Христина, гостро стоїть питання забезпечення. 

"Коли заїхала в Рубіжне перше тилова підтримка. Там були комплекти натільної білизни. І якщо чоловіки могли порозгрібати ті труси, то в мене вибору не було", — сказала Христина. 

Нагадаємо, військова ЗСУ в рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" розповіла, як проходить материнство в армії та народження дітей на службі. Крім того, військовослужбовиці поділилися власними думками щодо того, що мають робити цивільні жінки для перемоги та досягнення миру. 

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14:24 Сирський та Умєров поїхали під Авдіївку і Куп'янськ та ухвалили важливі рішення

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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