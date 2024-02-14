Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

В рядах Вооруженных Сил Украины находятся более 40 тысяч женщин. Они во время службы сталкиваются с рядом проблем, среди которых — восприятие женщины в армии и обеспечение.

Такое мнение высказала капитан Нацгвардии Украины Кристина "Кудрявая" в интервью Центру противодействия дезинформации.

С какими проблемами сталкиваются женщины-военные

"Я скажу больше, наши Вооруженные Силы не были готовы к такому количеству людей. То есть то, что мы сталкиваемся еще плюсом со спецификой службы. Я не могу сказать, что это норма, но это предсказуемо", — сказала Кристина.

По словам военной, женщины в армии сталкиваются, прежде всего, с проблемой доверия. Не все побратимы и командиры, как отмечает, могут серьезно воспринимать женщин на той или иной должности, особенно руководящей.

Во-вторых, добавила Кристина, остро стоит вопрос обеспечения.

"Когда заехала в Рубежное первая тыловая поддержка. Там были комплекты нательного белья. И если мужчины могли разгребать эти трусы, то у меня выбора не было", — сказала Кристина.

Напомним, военная ВСУ в рамках Форума "Роль женщин во имя достижения мира" рассказала, как проходит материнство в армии и рождение детей на службе. Кроме того, военнослужащие поделились собственными мыслями по поводу того, что должны делать гражданские женщины для победы и достижения мира.