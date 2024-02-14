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Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

14 февраля 2024 г. 14:10

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

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11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

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10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

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09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

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В рядах Вооруженных Сил Украины находятся более 40 тысяч женщин. Они во время службы сталкиваются с рядом проблем, среди которых — восприятие женщины в армии и обеспечение.

Такое мнение высказала капитан Нацгвардии Украины Кристина "Кудрявая" в интервью Центру противодействия дезинформации.

С какими проблемами сталкиваются женщины-военные

"Я скажу больше, наши Вооруженные Силы не были готовы к такому количеству людей. То есть то, что мы сталкиваемся еще плюсом со спецификой службы. Я не могу сказать, что это норма, но это предсказуемо", — сказала Кристина.

По словам военной, женщины в армии сталкиваются, прежде всего, с проблемой доверия. Не все побратимы и командиры, как отмечает, могут серьезно воспринимать женщин на той или иной должности, особенно руководящей.

Во-вторых, добавила Кристина, остро стоит вопрос обеспечения.

"Когда заехала в Рубежное первая тыловая поддержка. Там были комплекты нательного белья. И если мужчины могли разгребать эти трусы, то у меня выбора не было", — сказала Кристина.

Напомним, военная ВСУ в рамках Форума "Роль женщин во имя достижения мира" рассказала, как проходит материнство в армии и рождение детей на службе. Кроме того, военнослужащие поделились собственными мыслями по поводу того, что должны делать гражданские женщины для победы и достижения мира.

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14:20 Осталось "маслянистое пятно" — оккупанты подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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