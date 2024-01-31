Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

У лавах Збройних Сил України служать не лише чоловіки, але й жінки. У випадку вагітності та народження дитини такі категорії військових мають право на декретну відпустку. Як проходить материнство в армії — розповіла лейтенант Брюхацька Марія у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій.

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Як відбувається материнство в армії

Як розповідає жінка, до війська долучилася на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зізнається, спочатку її не хотіли брати. Пригадує, що у той період була велика черга з чоловіків, які хотіли приєднатися до армії.

Тож, розпочала з волонтерства. А вже у квітні 2022 року її зарахували як штабного офіцера, пізніше стала лейтенантом.

"Мій напрямок — це переміщення, чергові звання, нагороди офіцерів та сержантів рядового складу, це відстоювання їх прав", — розповідає Марія.

Під час служби жінка завагітніла, але практично до самого народження дитини продовжувала виконувати свої службові обов'язки. Розповідає, що їх не стало менше, а навіть навпаки, адже були різні випадки.

"Я не можу сказати, що важче чи легше. Адже, я знаю лише свій шлях, з яким я впоралась. Були люди, які були поряд зі мною, завдяки яким я впоралася, завдяки своєму чоловіку, своїм побратимам, які мене підтримували", — каже військова.

Наразі, Марія перебуває у декретній відпустці. Але також продовжує допомагати знайомим та родичам. Загалом, у її родині служать ще чоловік та мати.

Нагадаємо, раніше військова ЗСУ розповіла, як в армії ставляться до рейдів працівників ТЦК та СП.