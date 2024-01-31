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Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

31 січня 2024 р. 15:34

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12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

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12:30 Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

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У лавах Збройних Сил України служать не лише чоловіки, але й жінки. У випадку вагітності та народження дитини такі категорії військових мають право на декретну відпустку. Як проходить материнство в армії — розповіла лейтенант Брюхацька Марія у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як відбувається материнство в армії 

Як розповідає жінка, до війська долучилася на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зізнається, спочатку її не хотіли брати. Пригадує, що у той період була велика черга з чоловіків, які хотіли приєднатися до армії. 

Тож, розпочала з волонтерства. А вже у квітні 2022 року її зарахували як штабного офіцера,  пізніше стала лейтенантом.

"Мій напрямок — це переміщення, чергові звання, нагороди офіцерів та сержантів рядового складу, це відстоювання їх прав", — розповідає Марія. 

Під час служби жінка завагітніла, але практично до самого народження дитини продовжувала виконувати свої службові обов'язки. Розповідає, що їх не стало менше, а навіть навпаки, адже були різні випадки. 

"Я не можу сказати, що важче чи легше. Адже, я знаю лише свій шлях, з яким я впоралась. Були люди, які були поряд зі мною, завдяки яким я впоралася, завдяки своєму чоловіку, своїм побратимам, які мене підтримували", — каже військова. 

Наразі, Марія перебуває у декретній відпустці. Але також продовжує допомагати знайомим та родичам. Загалом, у її родині служать ще чоловік та мати. 

Нагадаємо, раніше військова ЗСУ розповіла, як в армії ставляться до рейдів працівників ТЦК та СП. 

 

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16:27 Стало відомо, кого вдалося повернути додому під час обміну полоненими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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